Филмът "Стадото" със Захари Бахаров е българското предложение за "Оскар"

Филмът "Стадото" ще бъде българската номинация за "Оскар". Лентата разказва за вечния конфликт между доброто и злото.

В главната роля е Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият. В главните роли влизат Весела Вълчева и Захари Бахаров.

Във филма участват още Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други.

Експертна комисия в 5-членен състав избра "Стадото", който е третият игрален филм на режисьора Милко Лазаров, за българската номинация в категорията Международен пълнометражен филм за наградите на Американската филмова академия.

Комисията тази година заседава в състав:

Председател: Мира Сталева (Изпълнителен директор на София Филм Фест, директор на София Мийтингс, член на борда на Европейската филмова академия)

Членове: Стефан Командарев (режисьор, продуцент и сценарист), Жаклин Вагенщайн (продуцент, създател и директор на фестивала CineLibri), Мартичка Божилова (продуцент, създател и организатор на Sofia DocuMENTAL), Савина Петкова (кинокритик, член на FIPRESCI).

СТАДОТО имаше своята световна премиера в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI, Лондон. След много световни и локални селекции, стана големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия с две награди – за Най-добър филм и наградата на FIPRESCI.

Сценаристи са Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов, Милко Лазаров. Оператор е Калоян Божилов. Сценограф е Ивайло Петров, а костюмите са дело на Кирил Наумов. Пенка Кунева е композитор.