Хит за сезона – бижута и мебели от епоксидна смола

Епоксидната смола се превърна в любим материал за хората, които обичат да творят у дома. От бижута с изсушени цветя до маси с ефект на течаща река, възможностите са почти безкрайни. Но преди да се втурнете да смесвате компоненти и да сипвате в калъпи, си струва да научите малко повече за този впечатляващ материал, защото работата с него е едновременно вълнуваща и изискваща внимание.

Епоксидната смола представлява двукомпонентна система - течна смола и втвърдител, които при смесване в точно съотношение започват химическа реакция. В резултат на това получавате здрав, прозрачен и устойчив материал, който напомня стъкло, но е далеч по-издръжлив. Той може да се използва за изработка на дребни предмети като обеци, колиета, пръстени и ключодържатели, както и за по-мащабни проекти, като покрития за плотове, декоративни маси, свещници или подложки. Все по-популярни стават т.нар. river tables - маси, направени от дървени плоскости, между които се излива цветна смола, създавайки илюзия за река.

Смолата обаче не е универсален материал. Има различни видове според нуждите на проекта. За бижута и дребни изделия се използват по-гъсти формули с бързо стягане и минимално количество въздушни мехурчета. За покрития и по-големи повърхности се препоръчва по-течна смола с по-дълго време за работа, което позволява по-равномерно разливане. Съществува и UV смола, която се втвърдява под специална лампа и е идеална за изработването на много малки предмети.

Работата с епоксидната смола изисква прецизност. Компонентите трябва да се смесват в точното съотношение, обикновено 1:1 или 2:1, в зависимост от конкретната марка. Разбъркването става бавно, за да се избегне навлизането на въздух и образуването на мехурчета. След това смолата се излива в силиконови форми или директно върху повърхности, като в нея могат да се добавят пигменти, брокат, сухи цветя, златни листа или други декоративни елементи. Проектът трябва да престои на равна, чиста и защитена от прах повърхност поне 24 часа, докато смолата се втвърди напълно.

Макар и вълнуващ, процесът не е напълно безрисков. Смолата може да дразни кожата и да отделя изпарения, затова е важно да се работи с ръкавици, маска с филтър за органични па̀ри и в добре проветрено помещение.

Температурата също има значение. Добре е да се работи между 20 и 25 градуса. Ако е прекалено студено, смолата няма да стегне равномерно и може да остане лепкава. Ако е прекалено горещо, ще се втвърди твърде бързо и ще се получат мехурчета. Работната среда трябва да е чиста, защото всяка прашинка, косъм или мъх се запечатва във вечността на втвърдената повърхност.

Интересното е, че дори първите опити, макар и не перфектни, често водят до пристрастяване. Мнозина започват с малки подложки, бижута или ключодържатели и неусетно преминават към по-смели проекти като настолни лампи, табла за сервиране или цели мебели. Според опитните майстори ключът е в търпението и прецизността. Епоксидната смолата не прощава импулсивност, една грешна пропорция или прибързано бъркане могат да провалят цял проект.

Лесна идея за подложка за цветя

Това красиво плоско украшение с прозрачна епоксидна смола и сухи цветя е чудесен първи проект за начинаещи. Освен че е лесно за изпълнение, резултатът е нежен, естетичен и напълно функционален.

Какво ви трябва, за да започнете

Комплект епоксидна смола (смола + втвърдител)

Силиконова форма с кръгла форма (диаметър около 10-12 см)

Сухи цветя (по-добре плоски - маргаритки, папрат, морковено цвете и др.)

Дървена бъркалка и мерителна чашка

Ръкавици, маска, алкохол за почистване и кухненска хартия

Клечка за зъби или тънка шпатула

Картонена кутия или купа за покриване

Как да го направите:

Стъпка 1: Изберете чиста и равна повърхност. Преди да започнете работа, проветрете помещението. Постелете найлон или стара покривка. Сложете ръкавици и маска.

Стъпка 2: Смесете смолата, като следвате указанията на опаковката. Най-често съотношението е 1:1. Измерете двата компонента в отделни съдове, след това ги смесете и бъркайте бавно 2-3 мин. Избягвайте да вкарвате въздух, за да нямате балончета.

Стъпка 3: Изсипете малко количество смола в силиконовата форма - достатъчно, за да покрие дъното. Това ще е “подложката” за цветята. Оставете за 5-10 мин да се разлее и да излязат евентуални мехурчета.

Стъпка 4: Подредете сухите цветя директно върху смолата, като използвате пинсета. Използвайте добре изсушени и плоски растения. Ако се надигат или “плават”, притиснете леко с клечка за зъби. Цветята могат да бъдат симетрично разположени или напълно свободно.

Стъпка 5: След като сте готови с композицията, внимателно излейте втория слой смола, докато цветята се покрият напълно. Внимавайте да не прелеете от формата. Може леко да я наклоните, за да се разпредели равномерно.

Стъпка 6: Покрийте формата с кутия или купа, за да я предпазите от прах. Оставете да съхне на стайна температура (20-25°C) поне 24 часа, а най-добре 48. Не я пипайте по време на процеса.

Стъпка 7: След като смолата е напълно втвърдена, внимателно извадете подложката от формата. Ако краищата са остри, можете да ги загладите с фина шкурка.