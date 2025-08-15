Антична ценност, намерена край Шипка, гостува в историческия музей в Казанлък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нагръдник от благородни метали, намерен в Цвяткова могила край Шипка, е изложен в историческия музей в Казанлък. Това съобщиха за БТА от културния институт.

Експонатът е от фонда на Националния исторически музей (НИМ) и ще остане в Казанлък до средата на октомври т.г.

Нагръдникът е открит при археологическото проучване на Цвяткова могила, некропол „Косматките" в землището на Шипка – Шейново. Изследването е осъществено от екип на д-р Георги Китов и Гаврил Лазов през 1995 година.

Експонатът е част от защитно парадно въоръжение, а откриването му, заедно с множество други артефакти като копие, върхове на стрели, ножове, конски скелет, апликации от конска сбурия, сребърни фрагменти и елементи от укараса на предмети, затвърждава предположенията, че са принадлежали на знатен благородник, живял през втората половина на IV век.

От екипа на казанлъшкия Исторически музей изразиха благодарност към доц. д-р Бони Петрунова и ръководената от нея колегия на НИМ за сътрудничеството и допълниха, че ценният експонат гостува в града благодарение на инициативата и подкрепата на гл.ас. д-р Петранка Неделчева.