Обувките тип балеринки изместват токчетата дори за официални поводи

Мрежестите варианти са водещият тренд сред хитовите модели с равна подметка

Модата постоянно балансира между комфорт и стил и влизайки в тази линия, обувките с равна подметка тип балеринки отново заемат основно място в гардероба на съвременната жена. Те са нито прекалено официални, нито твърде небрежни, а точно по средата, това, което търсим в ежедневието си. И ако някога са били свързвани основно с балетната сцена или с френския шик на Брижит Бардо, днес балеринките са актуални повече от всякога – с нова визия, различни материали, детайли и безброй възможности за съчетание.

Класическите обувки тип балеринки – заоблен връх, тънка подметка, минималистичен силует, са модел, който се вписва безупречно към всеки аутфит. Подходящи са за офиса, за уикенд разходка в града, за неангажиращ коктейл с приятели или дори за пътуване със самолет. Звучи като клише, но те наистина са обувки, които вървят с всичко.

Модерните модели идват с нови акценти – металически отблясъци, остри върхове, декоративни каишки, панделки, капси или дори мрежести елементи. Усеща се и завръщането на винтидж нотките – балеринки в стил “Мери Джейн” с катарами, както и модели с квадратен връх в духа на 90-те години.

Кожата остава класика, особено в неутрални тонове като бежово, черно или кафяво. Но за топлите месеци дизайнерите предлагат и по-ефирни варианти - балеринки от плат, рафия, мрежа или плетена на една кука текстура

Те са по-леки, по-дишащи и добавят непринудена изтънченост към всяка визия. Луксозните марки вече предлагат балеринки, които спокойно могат да заместят вечерната обувка на ток. Модели с бляскави апликации, лъскави материи, велур или сатен придават усещане за финес без компромис с удобството.

Сред хитовите балеринки водещият тренд са мрежестите модели, които влизат в клуба на модните класики. На модния подиум се появиха през 2019 г. пробивайки си постепенно път към градския стил, вече са категоричен акцент в актуалната визия. Подобно на класическите модели те са универсални - изглеждат еднакво добре с елегантен костюм, небрежен деним или романтична ефирна рокля. И се носят както през деня, така и вечер.

Предложенията, включени в дизайнерските колекции, са много разнообразни. Един от най-нашумелите варианти е с плетка тип рибарска мрежа. Ефектни са и обувките от перфориран велур с дебели каишки и катарами. Пасват идеално към плисирана пола или широки дънки. Друг лансиран модел е от еластична мрежа, украсена с капси и нежна бродерия на малки цветчета. За вечерно събитие може да сложите елегантни обувки от кадифе и метални акценти. Прозрачните варианти пък наподобяват фини чорапи, като някои от тях имат добавени бляскави декорации. Интересно предложение са и плетените на една кука балеринки.

Когато са съчетани подходящо, ниските, семпли на вид обувки могат да изглеждат изключително шик. Комбинацията им с деним е идея, с която няма начин да сбъркате. Елегантните кожени балеринки пасват на широки дънки, бяла тениска и вталено сако. Мрежест модел с каишка върви със скъсани джинси и блуза с буфан ръкав.

Получава се елегантен аутфит, когато балеринките са съчетани с панталон с ръб или цял костюм. Може да изберете модел с остър връх или метални акценти, за да изглежда визията по-съвременна. Комбинацията от блейзър и актуалните ниски обувки е идеална за офиса или важна среща. Летните ефирни рокли се допълват перфектно от плетени, мрежести или сатенени модели. Създават онзи лек и романтичен образ, напомнящ на уличния стил на Париж.

За по-елегантни поводи заложете на варианти с бродерия, капси или панделки - балансират деликатността на роклята с индивидуален почерк.

С минижуп и чорапи до глезена балеринките придават ретро шик. С мидипола и риза се получава по-зряла, но все така модерна визия. Полите тип “прегърни ме” с флорални мотиви и обувки с мрежест ефект пък носят бохемско настроение. През есента може да се съчетават с тренчкот или кожено яке. Носете ги с чорапогащник с интересна текстура. Ако обичате по-изчистени визии, съчетайте бежови или черни балеринки с монохромен сет – ленена риза, панталон с висока талия и семпъл клъч. Добавете големи слънчеви очила и минималистични бижута.