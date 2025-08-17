На артистичния хоризонт може би е Амая - дъщерята на Наум Шопов-внук

4 поколения първокласни актьори от голямата фамилия Шопови за 105 години

На 27 юли Наум Шопов-внук заведе дъщеря си Амая при Стената на славата до Театър 199. Там най-малката наследничка на големия род Шопови видя отпечатъците на своя знаменит прадядо Наум Шопов. На тоя ден той би навършил 95 години. Ако и Амая тръгне по неговия път, ще бъде петото поколение актьори в България.

Началото поставят Мара и Христо Шопови

Тя е родена на 1 октомври 1894 г. в Хасково. Завършва основното си образование и през юли 1920 г. отива да живее в Стара Загора. Тук в местна самодейна група започва първите си артистични опити. Омъжва се за Христо Шопов, който дълги години е директор на читалищния театър в Стара Загора.

На 27 юли 1930 г. в семейството на Мара и Христо Шопови се ражда син. Кръщават го Наум. За него може да се каже, че наистина е закърмен на сцената. По време на представлението на “Снаха” Мара сядала с гръб към зрителите, за да накърми бебето си, което още нямало и годинка.

После синът Наум тръгва по нейния път. На същата сцена той дебютира като стажант-актьор в ролята на Сеня от “Машенка” на Александър Афиногенов.

Приемат го във ВИТИЗ, но след това

го гонят поради анонимен

донос, че е “политически

неблагонадежден”

И без тапия от ВИТИЗ Наум Шопов играе на сцената на пет театъра. Когато е в Пловдивския театър, се явява на изпит пред комисия и получава официален документ за актьорско майсторство.

Комисията е впечатлена от изключителното му изпълнение на ролята на Фердинанд в пиесата “Коварство и любов”. Представлението гледа и режисьорът Николай Люцканов, който също е изумен от играта на непознатия му актьор, и веднага го взема във Военния театър.

Тук се запознава с актрисата Невена Симеонова. И то какво запознанство - на самата сцена, където двамата танцуват валс в постановката “Иркутска история”. Титулярка в ролята е Мария Русалиева, но поради напреднала бременност директорът Сашо Стоянов взима за нейна заместничка своята студентката от ВИТИЗ Невена.

Когато двамата се женят в Подуянския райсъвет, в съседна стая пристига документът за развода на Наум Шопов. Той не обичал да говори за първата си съпруга Ана Ивкова. Само веднъж казал, че бракът с нея не бил консумиран. “На негов език това означава, че няма какво забележително да каже”, коментира колегата Димитър Стайков. Плакат на Наум Шопов за постановката "Крал Лир" в Народния театър

През 1977 г. режисьорът Леон Даниел поставя във Военния театър пиесата “Хамлет”. Невена е Офелия, Наум - Хамлет. Според режисьорския прочит на класическото произведение на Шекспир братоубиецът Клавдий е с каскет, а тронът му наподобява на стол на партиен началник.

Скандалът след премиерата е огромен. Представлението е спряно заради “вражеската му пропаганда”. Леон Даниел е скоропостижно уволнен. На двамата актьори е забранено да работят в София - в театъра, киното, телевизията и радиото. Директорът на Пловдивския театър прави плах опит да помогне, но тогавашният първи секретар на ГК на БКП Костадин (Кочо) Гяуров го отрязва: “Какво си въобразявате вие, бе? Пловдив да не е провинция?”.

Един ден по телефона им се обажда директорът на Бургаския театър Кръстю Дойнов и им казва, че е успял да издейства назначаването им. Но понеже няма свободна бройка за актьор, Невена е назначена на длъжност пожарникар.

След случайна среща в Приморско Станко Тодоров “ходатайства” за връщането им в София

По това време той е член на Политбюро и вицепремиер. Така двамата отново постъпват във Военния театър. През 1985 г. Наум Шопов е поканен да играе в Народния театър. В киното дебютира с малка роля във филма “Бедната улица”.

Заради физическата му прилика с цар Борис Трети режисьорът Въло Радев го снима във филма си “Цар и генерал”.

Шопов играе толкова силно, че самият главен идеолог на републиката акад. Тодор Павлов се разгневява и написва статията “Цар без генерал”.

За разлика от съпруга си Невена Симеонова завършва ВИТИЗ през 1963 г., но няма неговата бляскава кариера. Започва работа в Театъра на армията - “Народна сцена” (1964-1967), във Военния театър (1967-1980) и след това в Кюстендилския драматичен театър “Крум Кюлявков”. Сред по-известните ѝ театрални роли са Стела в “Трамвай “Желание”, Милкана в “Майстори”, Варя във “Вишнева градина” и др. Киното не даде

нито една главна роля

на Невена Симеонова

Тя обикновено участва с епизодични роли на майка или леля.

От брака си Невена и Наум имат син Христо, кръстен на дядо си, и дъщеря Елисавета (Лиза). И двамата тръгват по актьорските пътеки на родителите си.

Христо влиза в НАТФЗ от третия опит. Като баща си Наум Христо има един несполучлив брак с балерината Александра Георгиева. От него е дъщерята Невена, която от години живее в чужбина.

Христо Наумов Шопов е българският актьор, достигнал най-високия връх в световното кино.

Мел Гибсън го избра за

ролята на Пилат Понтийски

в режисьорския си филм

“Страстите Христови”

през 2004 г. Филмът беше номиниран за три награди “Оскар”.

“Най-трудно ми беше да произнасям репликите си на арамейски, защото никой не знае как е звучал този език”, каза ми тогава той в един разговор. Марияна Станишева, Христо Шопов и синът им Наум

Христо Шопов и Лиза Шопова са трето поколение актьори. От опит знам, че актьорите не обичат въпроса какво предпочитат - киното или театъра. Христо Шопов обаче отдавна и категорично е намерил своя отговор. Преценил е, че на екрана стои много по-добре, и вече почти не стъпва на театралната сцена.

Дебютът му в киното е във филма “Дишай, човече”. В него майка на Христо е истинската му родителка Невена. Следва роля в “За госпожицата и нейната мъжка компания”, където той си партнира с баща си Наум. Христо е Нелегалният, а баща му - саксофонистът Петросян. Двамата обаче нямат общи сцени.

Христо Шопов става много известен след петия си филм - “Вчера” на Иван Андонов. Филмът е произведен през 1987 г., но продължава да бъде любим на поколения зрители и до днес.

Във “Вчера” Христо играе главната роля на бунтаря Иван. Тогава е студент четвърти курс и първоначално е харесан за образа на Ростислав, но в последния момент Иван Андонов разменя ролите на Христо и Георги Стайков. “Изведнъж си казах, че този рогач Христо, затворено момче, което сякаш крие някаква тайна, по-добре ще пасва на Иван. Мисля, че не сгреших, обясни ми причината за смяната Иван Андонов приживе.

От “Вчера” Христо Шопов избра и неизменно следва своя стил на игра: много събран, с овладени емоции и без щампирани актьорски номера и трикове. Такъв беше и в “Маргарит и Маргарита”, другата му емблематична роля.

През 1990 г. Христо Шопов играе главната роля във филма “Индиански игри”. Този филм е със съдбоносно значение за Шопов. В него има доста разкрепостени за времето си еротични сцени с участието на Христо и Марияна Станишева, както и на Христо с Лилия Лазарова (Лилия Маравиля). Явно флуидите с Марияна са били по-силни и след филма се женят.

След “Вчера” и “Маргарит и Маргарита” Христо Шопов играе в още десетина филми, най-сполучливи от които са “Любовното лято на един льохман” и “Кръговрат”, след което сякаш изчезна от кинохоризонта. Оказва се, че той е най-сниманият български актьор в чуждестраните кинопродукции, правени в България - от САЩ, Италия, Франция, Великобритания, Русия, Канада, Полша, Испания, Румъния, Естония, Германия, Сърбия...

Чак през 2022 г. Христо се появи на родния екран - “В сърцето на машината” на режисьора Мартин Макариев. Филмът беше българското предложение за най-добър чуждоезичен филм на наградите “Оскар” през 2023 г. Отскоро Христо Шопов и София Кузева-Чернева играят своеобразно продължение на “Вчера”. В хибридния спектакъл двамата се срещат 35 г. след като са учили в същото училище. Автор на пиесата е Владо Даверов, който почина малко след премиерата.

Съпругата на Христо - Марияна Станишева, също като него завършва НАТФИЗ и също като него работи с чуждестранни продукции. Най-напред обаче започва в общинския театър “Възраждане”, където тартор е Недялко Йорданов. В киното дебютира в малка роля във филма “Ако можеш, забрави” на режисьора Илия Костов.

Марияна знае много добре английски и може би затова

вместо актриса избира

да е кастинг режисьор

В сивито ѝ пише, че е била четири месеца личен асистент на Тим Блек Нелсън, режисьора на “Сивата зона”, който се снима в България и е с участието на Мира Сорвино и Харви Кайтел.

В сериала “Откраднат живот” Марияна играе мащеха на д-р Борис Тасев, в чиято роля влиза синът ѝ Наум Шопов.

Като дете Лиза била кротко и послушно дете, докато брат й бил “много див”. Израства зад кулисите на Военния театър и попива не само сценичната прах, но и интересни подробности от театралния пейзаж. Завършва НАТФИЗ в класа на Крикор Азарян и Тодор Колев. Омъжва се за “голямата си студентска любов” Христо Мутафчиев. Когато е в четвърти курс, ражда сина им Асен. С дипломи в джобовете заминават за Пловдив. Там обаче се разделят и тя се завръща в София със сина им. И при Лиза, както и при майка ѝ, като спасителен пояс в театралното море се явява бременността. При Невена е със Мария Русалиева, при Лиза - със Силвия Лулчева, която излиза в отпуск по майчинство, и младата актриса е назначена на нейно място в Младежкия театър. Започва с ролята на Соня във “Вишнева градина” под режисурата на Стефан Мавродиев. Занимава се активно и с озвучаване на филми.

Още като дете се снима в “Апостолите” и ѝ потръгва на сериали: “Нечиста сила”, “Клиника на третия етаж” и разбира се главната роля на учителката Марина в “Гори, гори огънче”. После

Лиза Шопова облича

“режисьорски доспехи” Режисьорката Лиза Шопова и нейният син Асен от брака й с Христо Мутафчиев

И в Кърджалийския театър поставя “Кукувицата” по пиесата на Елин Рахнев. Следват “Любов” в Народния театър, “Идиотите” в театър “Възраждане”, “Всичко или нищо” в “Театро” и още в постановки в Сатирата, Хасково, Пазарджик, Плевен, Театър 199 и др.

През 2019 г. Лиза Шопова режисира пиесата “Трима мъже и една Маргарита” в Сатиричния театър. В нея Лиза събира бившия си мъж Христо Мутафчиев и сина им Асен Мутафчиев.

За тази пиеса и за приноса си към съвременната драматургия и режисура Лиза Шопова е отличена с наградата “Алеко Константинов”. Както и с награда за режисура от Театралния фестивал “Нова българска драма” в Шумен през 2021 г. за същата постановка. Дойде време и за актьорите четвърто поколение - Наум Христов Шопов и Асен Христов Мутафчиев. Наум - младши е роден на 12 юни 1993 г. в Стара Загора. През 2018 г. се дипломира като лекар в Медицинския факултет на СУ.

Много хитро го измисли пустият му продуцент Евтим Милошев. Покани Наум в сериала “Откраднат живот” в ролята на коремен хирург в болница “Св. Кирил”. И в продължение на 8 серии го направи и директор, и собственик на болница “Св. Анастасия. И доказа, че кръвта актьорска не става на вода.

Той учи в столичното 134-о СУ “Димчо Дебелянов”. Като ученик през 2003 г. се снима с епизодична роля във филма “Тъмни води”. Участва и в “Октопод 2”. През 2001 г. играе с двамата си родители в българската комедия “Коледата е възможна”.

Наум Шопов-внук е женен за инфлуенсърката Теа Минкова. От 2022 г. е водещ на риалити предаването “Ергенът” по Би Ти Ви. Коментара за тази му роля оставям на вас! Асен Мутафчиев е роден на 14 ноември 1993 г. в София. Той също е завършил 134-о училище, след това е приет в НАТФИЗ. На четвъртата година от следването си заминава за Лондон. Иска да види как работят английските му колеги. Да придобие житейски опит извън България. Посещава актьорски курсове и работи на различни места. Живее така около година и половина. Завръща се и довършва обучението си в класа на проф. Ивайло Христов. Асен Христов Мутафчиев тръгва към актьорството без никакво колбебание.

Учи при него, но и

при Стефан Данаилов,

които окачествява като “две невероятни личности”.

Бащата Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите, казва, че с майка му не са опитвали да го отказват от актьорството. При майка Лиза Шопова, при баща Христо Мутафчиев, при дядо Наум Шопов и баба Невена, при вуйчо Христо Шопов и леля Мариана Станишева как да го отказват?

“Той е израснал с изкуството и това му е интересно. Няма как да му променя чипа. Но му обясних, че актьорството е много тежка професия, защото това, което се вижда на повърхността, не е всичко в работата”, каза за “24 часа” Христо Мутафчиев. Мисля, че вече е време да поставим точката. Макар че написанато тук е малка част от дългия творчески път и живот на невероятното семейство Шопови.

Може би само след няколко години на сцената ще излезе и Амая Наумова Шопова.

Кой да знае?!