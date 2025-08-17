На артистичния хоризонт може би е Амая - дъщерята на Наум Шопов-внук

4 поколения първокласни актьори от голямата фамилия Шопови за 105 години
На 27 юли Наум Шопов-внук заведе дъщеря си Амая при Стената на славата до Театър 199. Там най-малката наследничка на големия род Шопови видя отпечатъците на своя знаменит прадядо Наум Шопов. На тоя ден той би навършил 95 години. Ако и Амая тръгне по неговия път, ще бъде петото поколение актьори в България.
Началото поставят Мара и Христо Шопови
Тя е родена на 1 октомври 1894 г. в Хасково. Завършва основното си образование и през юли 1920 г. отива да живее в Стара Загора. Тук в местна самодейна група започва първите си артистични опити. Омъжва се за Христо Шопов, който дълги години е директор на читалищния театър в Стара Загора.
На 27 юли 1930 г. в семейството на Мара и Христо Шопови се ражда син. Кръщават го Наум. За него може да се каже, че наистина е закърмен на сцената. По време на представлението на “Снаха” Мара сядала с гръб към зрителите, за да накърми бебето си, което още нямало и годинка.
После синът Наум тръгва по нейния път. На същата сцена той дебютира като стажант-актьор в ролята на Сеня от “Машенка” на Александър Афиногенов.
Приемат го във ВИТИЗ, но след това
го гонят поради анонимен
донос, че е “политически
неблагонадежден”
И без тапия от ВИТИЗ Наум Шопов играе на сцената на пет театъра. Когато е в Пловдивския театър, се явява на изпит пред комисия и получава официален документ за актьорско майсторство.
Комисията е впечатлена от изключителното му изпълнение на ролята на Фердинанд в пиесата “Коварство и любов”. Представлението гледа и режисьорът Николай Люцканов, който също е изумен от играта на непознатия му актьор, и веднага го взема във Военния театър.
Тук се запознава с актрисата Невена Симеонова. И то какво запознанство - на самата сцена, където двамата танцуват валс в постановката “Иркутска история”. Титулярка в ролята е Мария Русалиева, но поради напреднала бременност директорът Сашо Стоянов взима за нейна заместничка своята студентката от ВИТИЗ Невена.
Когато двамата се женят в Подуянския райсъвет, в съседна стая пристига документът за развода на Наум Шопов. Той не обичал да говори за първата си съпруга Ана Ивкова. Само веднъж казал, че бракът с нея не бил консумиран. “На негов език това означава, че няма какво забележително да каже”, коментира колегата Димитър Стайков.
През 1977 г. режисьорът Леон Даниел поставя във Военния театър пиесата “Хамлет”. Невена е Офелия, Наум - Хамлет. Според режисьорския прочит на класическото произведение на Шекспир братоубиецът Клавдий е с каскет, а тронът му наподобява на стол на партиен началник.
Скандалът след премиерата е огромен. Представлението е спряно заради “вражеската му пропаганда”. Леон Даниел е скоропостижно уволнен. На двамата актьори е забранено да работят в София - в театъра, киното, телевизията и радиото. Директорът на Пловдивския театър прави плах опит да помогне, но тогавашният първи секретар на ГК на БКП Костадин (Кочо) Гяуров го отрязва: “Какво си въобразявате вие, бе? Пловдив да не е провинция?”.
Един ден по телефона им се обажда директорът на Бургаския театър Кръстю Дойнов и им казва, че е успял да издейства назначаването им. Но понеже няма свободна бройка за актьор, Невена е назначена на длъжност пожарникар.
След случайна среща в Приморско Станко Тодоров “ходатайства” за връщането им в София
По това време той е член на Политбюро и вицепремиер. Така двамата отново постъпват във Военния театър. През 1985 г. Наум Шопов е поканен да играе в Народния театър. В киното дебютира с малка роля във филма “Бедната улица”.
Заради физическата му прилика с цар Борис Трети режисьорът Въло Радев го снима във филма си “Цар и генерал”.
Шопов играе толкова силно, че самият главен идеолог на републиката акад. Тодор Павлов се разгневява и написва статията “Цар без генерал”.
За разлика от съпруга си Невена Симеонова завършва ВИТИЗ през 1963 г., но няма неговата бляскава кариера. Започва работа в Театъра на армията - “Народна сцена” (1964-1967), във Военния театър (1967-1980) и след това в Кюстендилския драматичен театър “Крум Кюлявков”. Сред по-известните ѝ театрални роли са Стела в “Трамвай “Желание”, Милкана в “Майстори”, Варя във “Вишнева градина” и др. Киното не даде
нито една главна роля
на Невена Симеонова
Тя обикновено участва с епизодични роли на майка или леля.
От брака си Невена и Наум имат син Христо, кръстен на дядо си, и дъщеря Елисавета (Лиза). И двамата тръгват по актьорските пътеки на родителите си.
Христо влиза в НАТФЗ от третия опит. Като баща си Наум Христо има един несполучлив брак с балерината Александра Георгиева. От него е дъщерята Невена, която от години живее в чужбина.
Христо Наумов Шопов е българският актьор, достигнал най-високия връх в световното кино.
Мел Гибсън го избра за
ролята на Пилат Понтийски
в режисьорския си филм
“Страстите Христови”
през 2004 г. Филмът беше номиниран за три награди “Оскар”.
“Най-трудно ми беше да произнасям репликите си на арамейски, защото никой не знае как е звучал този език”, каза ми тогава той в един разговор.
Христо Шопов и Лиза Шопова са трето поколение актьори. От опит знам, че актьорите не обичат въпроса какво предпочитат - киното или театъра. Христо Шопов обаче отдавна и категорично е намерил своя отговор. Преценил е, че на екрана стои много по-добре, и вече почти не стъпва на театралната сцена.
Дебютът му в киното е във филма “Дишай, човече”. В него майка на Христо е истинската му родителка Невена. Следва роля в “За госпожицата и нейната мъжка компания”, където той си партнира с баща си Наум. Христо е Нелегалният, а баща му - саксофонистът Петросян. Двамата обаче нямат общи сцени.
Христо Шопов става много известен след петия си филм - “Вчера” на Иван Андонов. Филмът е произведен през 1987 г., но продължава да бъде любим на поколения зрители и до днес.
Във “Вчера” Христо играе главната роля на бунтаря Иван. Тогава е студент четвърти курс и първоначално е харесан за образа на Ростислав, но в последния момент Иван Андонов разменя ролите на Христо и Георги Стайков. “Изведнъж си казах, че този рогач Христо, затворено момче, което сякаш крие някаква тайна, по-добре ще пасва на Иван. Мисля, че не сгреших, обясни ми причината за смяната Иван Андонов приживе.
От “Вчера” Христо Шопов избра и неизменно следва своя стил на игра: много събран, с овладени емоции и без щампирани актьорски номера и трикове. Такъв беше и в “Маргарит и Маргарита”, другата му емблематична роля.
През 1990 г. Христо Шопов играе главната роля във филма “Индиански игри”. Този филм е със съдбоносно значение за Шопов. В него има доста разкрепостени за времето си еротични сцени с участието на Христо и Марияна Станишева, както и на Христо с Лилия Лазарова (Лилия Маравиля). Явно флуидите с Марияна са били по-силни и след филма се женят.
След “Вчера” и “Маргарит и Маргарита” Христо Шопов играе в още десетина филми, най-сполучливи от които са “Любовното лято на един льохман” и “Кръговрат”, след което сякаш изчезна от кинохоризонта. Оказва се, че той е най-сниманият български актьор в чуждестраните кинопродукции, правени в България - от САЩ, Италия, Франция, Великобритания, Русия, Канада, Полша, Испания, Румъния, Естония, Германия, Сърбия...
Чак през 2022 г. Христо се появи на родния екран - “В сърцето на машината” на режисьора Мартин Макариев. Филмът беше българското предложение за най-добър чуждоезичен филм на наградите “Оскар” през 2023 г. Отскоро Христо Шопов и София Кузева-Чернева играят своеобразно продължение на “Вчера”. В хибридния спектакъл двамата се срещат 35 г. след като са учили в същото училище. Автор на пиесата е Владо Даверов, който почина малко след премиерата.
Съпругата на Христо - Марияна Станишева, също като него завършва НАТФИЗ и също като него работи с чуждестранни продукции. Най-напред обаче започва в общинския театър “Възраждане”, където тартор е Недялко Йорданов. В киното дебютира в малка роля във филма “Ако можеш, забрави” на режисьора Илия Костов.
Марияна знае много добре английски и може би затова
вместо актриса избира
да е кастинг режисьор
В сивито ѝ пише, че е била четири месеца личен асистент на Тим Блек Нелсън, режисьора на “Сивата зона”, който се снима в България и е с участието на Мира Сорвино и Харви Кайтел.
В сериала “Откраднат живот” Марияна играе мащеха на д-р Борис Тасев, в чиято роля влиза синът ѝ Наум Шопов.
Като дете Лиза била кротко и послушно дете, докато брат й бил “много див”. Израства зад кулисите на Военния театър и попива не само сценичната прах, но и интересни подробности от театралния пейзаж. Завършва НАТФИЗ в класа на Крикор Азарян и Тодор Колев. Омъжва се за “голямата си студентска любов” Христо Мутафчиев. Когато е в четвърти курс, ражда сина им Асен. С дипломи в джобовете заминават за Пловдив. Там обаче се разделят и тя се завръща в София със сина им. И при Лиза, както и при майка ѝ, като спасителен пояс в театралното море се явява бременността. При Невена е със Мария Русалиева, при Лиза - със Силвия Лулчева, която излиза в отпуск по майчинство, и младата актриса е назначена на нейно място в Младежкия театър. Започва с ролята на Соня във “Вишнева градина” под режисурата на Стефан Мавродиев. Занимава се активно и с озвучаване на филми.
Още като дете се снима в “Апостолите” и ѝ потръгва на сериали: “Нечиста сила”, “Клиника на третия етаж” и разбира се главната роля на учителката Марина в “Гори, гори огънче”. После
Лиза Шопова облича
“режисьорски доспехи”
И в Кърджалийския театър поставя “Кукувицата” по пиесата на Елин Рахнев. Следват “Любов” в Народния театър, “Идиотите” в театър “Възраждане”, “Всичко или нищо” в “Театро” и още в постановки в Сатирата, Хасково, Пазарджик, Плевен, Театър 199 и др.
През 2019 г. Лиза Шопова режисира пиесата “Трима мъже и една Маргарита” в Сатиричния театър. В нея Лиза събира бившия си мъж Христо Мутафчиев и сина им Асен Мутафчиев.
За тази пиеса и за приноса си към съвременната драматургия и режисура Лиза Шопова е отличена с наградата “Алеко Константинов”. Както и с награда за режисура от Театралния фестивал “Нова българска драма” в Шумен през 2021 г. за същата постановка. Дойде време и за актьорите четвърто поколение - Наум Христов Шопов и Асен Христов Мутафчиев. Наум - младши е роден на 12 юни 1993 г. в Стара Загора. През 2018 г. се дипломира като лекар в Медицинския факултет на СУ.
Много хитро го измисли пустият му продуцент Евтим Милошев. Покани Наум в сериала “Откраднат живот” в ролята на коремен хирург в болница “Св. Кирил”. И в продължение на 8 серии го направи и директор, и собственик на болница “Св. Анастасия. И доказа, че кръвта актьорска не става на вода.
Той учи в столичното 134-о СУ “Димчо Дебелянов”. Като ученик през 2003 г. се снима с епизодична роля във филма “Тъмни води”. Участва и в “Октопод 2”. През 2001 г. играе с двамата си родители в българската комедия “Коледата е възможна”.
Наум Шопов-внук е женен за инфлуенсърката Теа Минкова. От 2022 г. е водещ на риалити предаването “Ергенът” по Би Ти Ви. Коментара за тази му роля оставям на вас! Асен Мутафчиев е роден на 14 ноември 1993 г. в София. Той също е завършил 134-о училище, след това е приет в НАТФИЗ. На четвъртата година от следването си заминава за Лондон. Иска да види как работят английските му колеги. Да придобие житейски опит извън България. Посещава актьорски курсове и работи на различни места. Живее така около година и половина. Завръща се и довършва обучението си в класа на проф. Ивайло Христов.
Учи при него, но и
при Стефан Данаилов,
които окачествява като “две невероятни личности”.
Бащата Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите, казва, че с майка му не са опитвали да го отказват от актьорството. При майка Лиза Шопова, при баща Христо Мутафчиев, при дядо Наум Шопов и баба Невена, при вуйчо Христо Шопов и леля Мариана Станишева как да го отказват?
“Той е израснал с изкуството и това му е интересно. Няма как да му променя чипа. Но му обясних, че актьорството е много тежка професия, защото това, което се вижда на повърхността, не е всичко в работата”, каза за “24 часа” Христо Мутафчиев. Мисля, че вече е време да поставим точката. Макар че написанато тук е малка част от дългия творчески път и живот на невероятното семейство Шопови.
Може би само след няколко години на сцената ще излезе и Амая Наумова Шопова.
Кой да знае?!