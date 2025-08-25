Най-малката дъщеря на Павароти избра перото пред сцената

Най-малката дъщеря на Лучано Павароти - Аличе, е вече на 22 г. и работи като журналистка. Сътрудничи с вестник “Ил Ресто дел Карлино” от Болоня, в който пише за музика и спектакли.

В спомените на мнозина рожбата на големия тенор от любовта му с Николета Мантовани е все още дете. Това е така, защото всички още помнят онази снимка, в която Биг Лучано, или Големия Лучано, както го наричаха, държи в прегръдките си 4-годишното момиченце.

Но Аличе вече завърши класическа гимназия и дипломира се в специалността “Международно развитие и сътрудничество” в Болоня, преди да започне да се изявява в медиите. Именно те през 1993 г. разкриха за пръв път на публиката “забранената” любов между големия тенор, по онова време 58-годишен, и секретарката му Николета, с 34 г. по-млада. Папараци ги улавят в неудобна за женения Павароти ситуация, в която той прегръща по време на ваканция на остров Барбадос 24-годишната си асистентка. Оперният певец по-късно се развежда с жена си Адуа, с която е свързан от над 40 г. и от която има три дъщери.

“Страдах, а жена ми още повече. Но се бях влюбил”,

ще признае по-късно Павароти.

След това свързва живота си с Николета, която забременява с близнаци. Момченцето в утробата ѝ обаче не оживява, остава само момиченцето. На 13 януари 2003 г. се ражда Аличе. Лучано е луд от щастие и се жени за Николета на тържествена церемония в градския театър на Модена. На нея идват 600 гости - от Дзукеро и Лаура Паузини до Андреа Бочели и Хосе Карерас.

По-късно Николета ще разкаже за първата си целувка с Лучано – в аварийната лента на една магистрала. Така започнала връзката с певеца, при когото тя отишла за пръв път като стюардеса, ангажирана за работа по време на един от международните му спектакли. Дотам пък стигнала благодарение на познанството с певеца на баща си, служител в областния съвет на Емилия-Романя.

Четири години след раждането на Аличе Лучано Павароти си отива 71-годишен заради рак на панкреаса. Още докато е жив обаче, става ясно, че неговата любов Николета е болна от множествена склероза.

“Когато татко си отиде, съм била на 4 г. Имам прекрасни и много ясни спомени, свързани с ежедневието – семейните обеди, много обич от страна на родителите ми, двамата с татко играем. Освен това помня и ваканциите – например в Барбадос с тези прелестни плажове и залези”, разказа преди време в интервю за в. “Кориере дела сера” Аличе.

Когато са си у дома, двамата с баща ѝ обичали и да рисуват – нещо, което тенорът умее. Момиченцето пък

обича да маже бои по платното с ръцете си

Въпреки че самата Аличе не си спомня това, но са ѝ го разказали други – тя винаги слизала от коленете на баща си по време на репетиции, ако прослушваният тогава певец не ѝ харесвал.

Аличе никога не е имала проблеми с факта, че расте в сянката на татко си и че е смятана все за дъщерята на Павароти. “За мен беше голяма чест и никога не съм се притеснявала какво да кажа и какво – не. Ако ме питаха нещо за него, обяснявах спокойно”, спомня си още тя. Въпреки именития си родител никога не е смятала да започне музикална кариера. Подобно на баща си е изключително решителен човек, който знае какво иска, притежава и изключително чувство за справедливост.

"Въпреки че физически го няма, баща ми винаги е с мен", каза неотдавна Аличе пред седмичника "Оджи".

Дъщерята на Лучано обича да публикува често снимки в профила си в инстаграм, на които демонстрира любовта с приятеля си Лука. Последните им общи моменти са от ваканция на гръцки остров, където се наслаждават на гръцка кухня, в това число и на сарми с лозови листа.

Аличе е много привързана и към втория съпруг на майка си – Алберто Тинарели, консултант във финансова фирма. Вдовицата Николета се запознава с него чрез своя приятелка. Между двамата пламва неочаквана любов и само след 9 месеца се женят през 2020 г. “Аличе беше първата от двамата с Алберто, която се влюби в него.

Свързва ги страстта към кухнята”,

ще разкаже по-късно Николета Мантовани.

Бившата госпожа Павароти сподели в интервю преди години, че благодарение на метод, измислен от италианския лекар Дзамбони, който е доста противоречив и около който има много полемики на Апенините, успяла да се излекува от множествената склероза. “Страдах от заболяването 20 г., но от 3 г. вече съм добре”, сподели тя през 2016 г.