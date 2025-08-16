ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 45 Захари Бахаров може да докосне и “Оскар”

Весела Вълчева и Захари Бахаров влизат в ролите на Тарика и Али в “Стадото”. Филмът стана българското предложение за “Оскар”.

Актьорът, който пази стриктно своето семейство от външния свят, си партнира с Джордж Клуни и Том Круз, не се изплаши да е инвеститор и мениджър в нов театър

Точно три дни след като навърши 45 години, Захари Бахаров получи неочакван подарък - филмът “Стадото”, в който той е в една от главните роли, стана българското предложение за номинация за категорията “Международен пълнометражен филм” за наградите на Американската филмова академия “Оскар”.

Лентата разказва за Али, в чийто образ влиза Бахаров, и дъщеря му Тарика, които живеят мирно, но изолирано от общността си в българско село. Тарика е започнала да развива “крила на пеперуда” - костно заболяване, което е наследила от майка си и дълго време е будило суеверия в селото. Али подкрепя дъщеря си и е готов да направи всичко, за да я защити, когато нетърпимостта на малкото им населено място се превръща в заплаха.

В реалния живот Захари е като Али - брани от всичко, но най-вече от публичност, двете си пораснали деца - 12-годишната Кая и 15-годишния Максим.

С любимата жена и тяхна майка - журналистката Диана Алексиева, са изключителен творчески тандем. Заедно са от 2008 година. А с още известни актьори и приятели в проекта “ПоетиТе” провокираха българите да слушат, четат и харесват поезия.

Бахаров с наградата “Аскеер” през 2018 г. за водеща мъжка роля за участието си в “Чамкория”.
Не се изплаши да е инвеститор, творчески директор и мениджър в театралната компания Artvent. Заедно с Теодора Духовникова препълват зали с всяко представление на “Това не го казвай!”.

Бахаров с жена си Диана Алексиева, която е създател и организатор на представленията на успешния проект, посветен на поезията “ПоетиТе”.
Българската телевизия го откри в “Под прикритие” като мафиота Иво Андонов и сега той ще е пак лошият в новия сезон. Захари обаче ще продължава да разсмива в “Чамкория” като Бае Славе - първият му моноспектакъл.

Актьорът с Теодора Духовникова в представлението “Това не го казвай”. Двамата играят двойка, които са с адски характери - той е без скрупули, провокира и не си мълчи, а тя - без филтър, нахална и надменна. Спектакълът е комедия от диалози в свободен и нестандартен тон, а режисьор е Явор Гърдев.
Той влетя в НВО с роля в култовия “Игра на тронове”, после в “Мисията невъзможна 8”, а в първия изцяло игрален сериал на National Geographic се появи като руски генерал.

Захари Бахаров като Иво Андонов, безскрупулния мафиотски бос в “Под прикритие”, а преди това беше дясната ръка на Джаро.
Иначе започва с театъра случайно, докато е ученик. 

Бахаров е страховитият вожд Лобода в петия сезон на суперуспешния сериал “Игра на тронове”.
Сега, на 45 г., има толкова значими роли, за които мнозина само могат да мечтаят. Носител е на най-големите театрални отличия у нас.

“Портрет на секссимвола като млад”, така Бахаров озаглави във фейсбук снимката си от ранните 80 години, направена от дядо му. Детството на актьора минава в последните години на социализма, юношеството - в преходния период. Детството помни в безгрижни игри по овчекупелските поляни, но и как по време на Лукановата зима с тайфата крадат мед и го продават. Спечелените пари профукват за електронни игри.
Роден е на 12 август 1980 г. Детството му минава в последните години на социализма, юношеството - в прехода. Веднъж като малък майка му го води на куклен театър. Актьорите канят няколко деца от публиката да излязат на сцената и да играят брезички. Майка му вдига ръка и извеждат Захари.

Захари Бахаров с по-малкия си брат Явор, с когото има 5 години разлика. “Лицето с бялата шапка е Явор Бахаров. Държа го да не падне”, написа преди време Захари, като качи снимка от детските им години.
Когато е петокласник, играе шарено петленце, а в 10-и участва в училищна пиеса по мотиви от “Махалото на Фуко” и “Името на розата” от Умберто Еко. Захари и още няколко момчета като духчета пресъздават 80-годишната история на училището. Тогава баща му подхвърля идеята да стане артист. Още от първия път е приет в НАТФИЗ в класа на проф. Надежда Сейкова. През 2003 г. актьорът постъпва в Народния театър и излиза първият му филм “Пехотинци”.

“Под прикритие” събра двамата братя на един екран, където Явор изигра Бардем в четвъртия сезон на сериала.
Участва в чуждестранни продукции като “Небесни шерифи”, “Джо Петрозино”, “Сред дивата природа”, “Корпорация “Война”, “Влак”, “Универсален войник: Регенерация” с Жан-Клод ван Дам, “Двойна самоличност” с Вал Килмър и др. Освен това си партнира и с Джордж Клуни, Мат Деймън и Кейт Бланшет в “Пазители на наследството”.

Захари Бахаров като Иво Андонов, безскрупулния мафиотски бос в “Под прикритие”, а преди това беше дясната ръка на Джаро.
“Че живеем некак си в тая злополучна България, понеже аз я мразим, обаче па я и обичам. Па защо я обичам, и с чук да ме удариш по главата, не моем да ти кажем! Аман от България, аман от тоя умерен пояс, и от равномерното движение на Земята аман!” Така на диалект говори и героят от моноспектакъла на Захари Бахаров “Чамкория”. Той влиза в ролята на Бае Славе, а представлението е на Явор Гърдев. Премиерата му е през 2017 г., като до ден днешен пълни залите, а билетите за него свършват бързо.
Талантливата трупа на “ПоетиТе”, сред които е и Захари Бахаров. Диана Алексиева е журналистката, която успя да направи поезията видима, като събра на едно място Владо Пенев, Теодора Духовникова, Юлиан Вергов, Бойко Кръстанов, Малин Кръстев, Луиза Григорова-Макариев, Весела Бабинова, Иван Бърнев и маестро Антони Дончев. Миналата година “24 часа” награди “ПоетиТе” с отличието “Достойните българи” за това, че представят най-хубавите и любими български стихове.
