На 45 Захари Бахаров може да докосне и “Оскар”

Актьорът, който пази стриктно своето семейство от външния свят, си партнира с Джордж Клуни и Том Круз, не се изплаши да е инвеститор и мениджър в нов театър
Точно три дни след като навърши 45 години, Захари Бахаров получи неочакван подарък - филмът “Стадото”, в който той е в една от главните роли, стана българското предложение за номинация за категорията “Международен пълнометражен филм” за наградите на Американската филмова академия “Оскар”.
Лентата разказва за Али, в чийто образ влиза Бахаров, и дъщеря му Тарика, които живеят мирно, но изолирано от общността си в българско село. Тарика е започнала да развива “крила на пеперуда” - костно заболяване, което е наследила от майка си и дълго време е будило суеверия в селото. Али подкрепя дъщеря си и е готов да направи всичко, за да я защити, когато нетърпимостта на малкото им населено място се превръща в заплаха.
В реалния живот Захари е като Али - брани от всичко, но най-вече от публичност, двете си пораснали деца - 12-годишната Кая и 15-годишния Максим.
С любимата жена и тяхна майка - журналистката Диана Алексиева, са изключителен творчески тандем. Заедно са от 2008 година. А с още известни актьори и приятели в проекта “ПоетиТе” провокираха българите да слушат, четат и харесват поезия.
Не се изплаши да е инвеститор, творчески директор и мениджър в театралната компания Artvent. Заедно с Теодора Духовникова препълват зали с всяко представление на “Това не го казвай!”.
Българската телевизия го откри в “Под прикритие” като мафиота Иво Андонов и сега той ще е пак лошият в новия сезон. Захари обаче ще продължава да разсмива в “Чамкория” като Бае Славе - първият му моноспектакъл.
Той влетя в НВО с роля в култовия “Игра на тронове”, после в “Мисията невъзможна 8”, а в първия изцяло игрален сериал на National Geographic се появи като руски генерал.
Иначе започва с театъра случайно, докато е ученик.
Сега, на 45 г., има толкова значими роли, за които мнозина само могат да мечтаят. Носител е на най-големите театрални отличия у нас.
Роден е на 12 август 1980 г. Детството му минава в последните години на социализма, юношеството - в прехода. Веднъж като малък майка му го води на куклен театър. Актьорите канят няколко деца от публиката да излязат на сцената и да играят брезички. Майка му вдига ръка и извеждат Захари.
Когато е петокласник, играе шарено петленце, а в 10-и участва в училищна пиеса по мотиви от “Махалото на Фуко” и “Името на розата” от Умберто Еко. Захари и още няколко момчета като духчета пресъздават 80-годишната история на училището. Тогава баща му подхвърля идеята да стане артист. Още от първия път е приет в НАТФИЗ в класа на проф. Надежда Сейкова. През 2003 г. актьорът постъпва в Народния театър и излиза първият му филм “Пехотинци”.
Участва в чуждестранни продукции като “Небесни шерифи”, “Джо Петрозино”, “Сред дивата природа”, “Корпорация “Война”, “Влак”, “Универсален войник: Регенерация” с Жан-Клод ван Дам, “Двойна самоличност” с Вал Килмър и др. Освен това си партнира и с Джордж Клуни, Мат Деймън и Кейт Бланшет в “Пазители на наследството”.