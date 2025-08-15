Тейлър Суифт превърна оранжевото в новото зелено за големите марки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предстоящото издаване на албума на Тейлър Суифт и любовта й към всичко оранжево не остават незабелязани от феновете й, нито от марките, които търсят възможност да се възползват от този мощен икономически повей, предаде Асошиейтед прес.

В сряда, след като Суифт се появи в подкаста New Heights, чиито водещи са приятелят й - състезателят по американски футбол Травис Келси, и брат му Джейсън, за да обяви предстоящото излизане на 12-ия си студиен албум The Life of a Showgirl, големите компании се впуснаха в усилена маркетингова кампания.

Причината? Способността на Тейлър Суифт да предизвиква шум и да привлича долари, пише БТА.

Концертните изяви на певицата са се превърнали в икономически събития. Турнето й Eras преди две години беше първото по рода си, преминало границата от милиард долара, сочат класациите на Pollstar за края на 2023 г. Градовете и околностите им отчетоха значителен икономически тласък след появата на Суифт, като хиляди фенове направиха поклонение и харчеха пари в хотели, ресторанти и на други места.

Компаниите вече не чакат, за да се възползват от притегателната сила на Тейлър Суифт, и почти веднага започнаха да се появяват мемета от големи марки на оранжева тематика.

Причината е, че изпълнителката многократно се появяваше на сцената, облечена в оранжево, към края на турнето си Eras, и също така обсъди чувствата си относно този цвят в подкаста в сряда.

Многобройни корпорации - от "Юнайтид Еърлайнс" до "Уолмарт" и Нетфликс, започнаха да публикуват мемета в оранжеви нюанси в собствените си профили в социалните медии скоро след обявяването на новия албум.

Повече от дузина отбори от Националната хокейна лига (НХЛ) последваха с публикации в социалните медии, приветствайки предстоящия албум на Тейлър Суифт.

Дори социалната мрежа Екс се включи в акцията, като обяви, че има нова профилна снимка: блестящ оранжев X. Публикацията е събрала 5,5 милиона гледания досега.

Гугъл също използва своята търсачка, за да отбележи излизането на албума The Life of a Showgirl на 3 октомври. Когато потребителите търсят "Тейлър Суифт", ги посреща дъжд от оранжеви дигитални конфети, заедно с пламтящо оранжево сърце и фразата "И, скъпа, това е шоубизнесът за теб", информира Асошиейтед прес.

Мнозина, изглежда, виждат ползата от свързването на марката си със Суифт. Певицата спомена по време на подкаста в сряда, че си е направила лазерна операция на очите. Акаунтът в Екс на LASIK не загуби време да промотира случайно споменатото име.

"Направих си LASIK, имам невероятно зрение", написаха те, публикувайки видео на Тейлър Суифт, която възхвалява процедурата в подкаста. Публикацията отбеляза над 389 000 преглеждания и 15 000 харесвания.