Локализираха новото огнище, запалило се над Илинде...

Григор Паликаров дирижира "Аида" на сцената на тракийското светилище Бегликташ тази вечер

Диригентът Григор Паликаров СНИМКА: ФЕЙСБУК

Операта „Аида" от Джузепе Верди ще бъде представена тази вечер на сцената на тракийското светилище Бегликташ под диригентството на проф. д-р Григор Паликаров, съобщиха от Държавна опера - Бургас, предава БТА.

Спектакълът е четвъртото събитие от фестивала „Опера на светилището", който за шеста поредна година се организира от Бургаската опера с подкрепата на Община Приморско.

В главните роли ще видим Йоана Железчева като етиопската принцеса Аида, Даниела Дякова като фараонската дъщеря Амнерис и Валерий Георгиев като египетския военачалник Радамес. Марян Йованоски ще се превъплъти в ролята на етиопския цар Амонасро, Делян Славов – в ролята на върховния жрец Рамфис, Костадин Мечков – като Фараона, Диляна Донева – като Жрицата, а Милен Динолов – като Вестителя.

В спектакъла участват оркестърът и хорът на Бургаската опера с диригент Александър Чепанов, както и балетът на трупата. Хореографията е на проф. Хикмет Мехмедов, сценографията – на Чавдар Чомаков, а режисьор е проф. д-р Александър Текелиев.

Заключителното събитие от фестивала ще бъде операта „Набуко" от Джузепе Верди на 23 август.

