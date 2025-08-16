Глория за бившия й, когото ГДБОП арестува: Един ден беше добър, а в следващия - друг човек

В шок съм от новините, които излязоха в медиите! Връзката ни приключи много преди ареста. Това написа във фейсбук профила си певицата Глория. Думите й са свързани с новината, че бившият й приятел Добромир Добрев е част от разкритата от ГДБОП група за трафик на наркотици.

"Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях! Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение", сподели Глория.

"Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми! Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки", допълни певицата.

"Вниманието и енергията ми са насочени към музиката, моите почитатели и към хората, които ме обичат и подкрепят. Моля за уважение към личното ми пространство в този момент! Бог ми даде много добър урок", допълни тя.

Пловдивският окръжен съд остави в ареста Добрев. Той бе е арестуван в сряда в София, а в колата му бяха открити 9 пакета марихуана.

Шестима са задържаните по случая. Сред тях са ръководителят на групата и петима участници, повдигнати са им обвинения за трафик на дрога. По време на обиските в Пловдив, Бургас и София са иззети общо 90 килограма марихуана.