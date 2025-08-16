Мадона навършва 67 в Сиена – първо ще гледа Палиото, после ще празнува със Стинг

Кралицата на поп музиката пак празнува рожден ден в Италия, откъдето произлизат дедите й. Този път Мадона е избрала за 67-годишнината си историческата атмосфера на Палиото в Сиена.

Мадона Луиз Вероника Чиконе, както е рожденото име на звездата, е решила да съчетае личния си празник с една от най-емблематичните и древни традиции на Италия.

След като миналата година избра да празнува сред руините на Помпей, тази година певицата пожела да отбележи 16 август в сърцето на Тоскана - в Сиена, и то точно в деня на Палио дел'Асунта. Това е ежегодното състезание с коне, което разтърсва емоционално града от векове. Новината беше потвърдена от редица италиански медии, включително от агенциите „Кронос" и АНСА.

Поп иконата ще наблюдава надпреварата от изключително стратегическо място — палацо Панокиески д'Елчи, една от най-старите благороднически резиденции на Пиаца дел Кампо, датираща от XIII век. От прозорците ѝ се открива директен изглед към стартовата линия, където се нареждат десетте контради преди началото на галопиращата надпревара. Мястото е толкова централно, че дори най-запалените фенове на Палиото биха го нарекли „позиция на кралете" — или в този случай, на кралицата. Освен със стратегическата си гледка, палатът впечатлява с автентичния си облик. Става въпрос за запазена готическа архитектура и внушително неокласическо стълбище, проектирано от архитекта Агостино Фантастичи през XIX век. Вътре се намират и две важни произведения — "Мадоната с младенеца, св. Йоан Кръстител и св. Варвара" и "Пророк Илия", и двете дело на Даниеле Ричарели да Волтера, ученик на Микеланджело.

Преди да пристигне в Сиена, Мадона бе забелязана във Флоренция, разхождайки се по улиците, пазарувайки и привличайки погледите на минувачите. В кратките видеа, заснети от фенове, се вижда как тя се наслаждава на атмосферата в компанията на своето семейство, близки приятели, включително актрисата Деби Мазар, и нейния партньор Акийм Морис. Според агенция „Кронос", сред около тридесетината гости на рождения ден е и световноизвестният музикант Стинг, който неведнъж е демонстрирал любовта си към Тоскана, където има и имение. Двамата артисти поддържат дългогодишно приятелство и творческо сътрудничество — именно визитата на Мадона във вилата на Стинг през 1999 г. вдъхновява създаването на хита "Music" (2000), в който се усеща влиянието на духа и звученето на Тоскана. Едва ли има по-подходящ момент за едно неформално събиране на сценичните титани. След Палиото се очаква пищно парти в стил La Dolce Vita.

Вечерта на Мадона ще продължи след конната надпревара в Гранд Хотел „Континентал"— това е петзвезден лукс в сърцето на Сиена, разположен на улица „Банки ди Сопра", недалеч от историческата крепост Рока Салимбени. Именно там ще се проведе частното тържество по случай рождения ѝ ден — събитие, пазено в дълбока тайна от организаторите.

Какво представлява Палиото?

Палио ди Сиена е не просто надбягване с коне — това е дълбоко вкоренена традиция, символ на идентичността на града. Провежда се два пъти годишно (на 2 юли и 16 август) и включва участие на десет от общо 17-те контради— исторически квартали на Сиена. Палиото на Сиена се провежда два пъти годишно Снимка: Pixabay

Сърцето на събитието е площадът Пиаца дел Кампо, преобразен в арена, където страст, съперничество, традиция и цветове се сблъскват за броени минути. Това е надпревара, която обаче живее в душите на жителите на Сиена цяла година и в която всяка победа се превръща в историческо постижение.