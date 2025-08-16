Мадона навършва 67 в Сиена – първо ще гледа Палиото, после ще празнува със Стинг

Кралицата на поп музиката пак празнува рожден ден в Италия, откъдето произлизат дедите й. Този път Мадона е избрала за 67-годишнината си историческата атмосфера на Палиото в Сиена.
Мадона Луиз Вероника Чиконе, както е рожденото име на звездата, е решила да съчетае личния си празник с една от най-емблематичните и древни традиции на Италия.
След като миналата година избра да празнува сред руините на Помпей, тази година певицата пожела да отбележи 16 август в сърцето на Тоскана - в Сиена, и то точно в деня на Палио дел'Асунта. Това е ежегодното състезание с коне, което разтърсва емоционално града от векове. Новината беше потвърдена от редица италиански медии, включително от агенциите „Кронос" и АНСА.
Поп иконата ще наблюдава надпреварата от изключително стратегическо място — палацо Панокиески д'Елчи, една от най-старите благороднически резиденции на Пиаца дел Кампо, датираща от XIII век. От прозорците ѝ се открива директен изглед към стартовата линия, където се нареждат десетте контради преди началото на галопиращата надпревара. Мястото е толкова централно, че дори най-запалените фенове на Палиото биха го нарекли „позиция на кралете" — или в този случай, на кралицата. Освен със стратегическата си гледка, палатът впечатлява с автентичния си облик. Става въпрос за запазена готическа архитектура и внушително неокласическо стълбище, проектирано от архитекта Агостино Фантастичи през XIX век. Вътре се намират и две важни произведения — "Мадоната с младенеца, св. Йоан Кръстител и св. Варвара" и "Пророк Илия", и двете дело на Даниеле Ричарели да Волтера, ученик на Микеланджело.
Преди да пристигне в Сиена, Мадона бе забелязана във Флоренция, разхождайки се по улиците, пазарувайки и привличайки погледите на минувачите. В кратките видеа, заснети от фенове, се вижда как тя се наслаждава на атмосферата в компанията на своето семейство, близки приятели, включително актрисата Деби Мазар, и нейния партньор Акийм Морис. Според агенция „Кронос", сред около тридесетината гости на рождения ден е и световноизвестният музикант Стинг, който неведнъж е демонстрирал любовта си към Тоскана, където има и имение. Двамата артисти поддържат дългогодишно приятелство и творческо сътрудничество — именно визитата на Мадона във вилата на Стинг през 1999 г. вдъхновява създаването на хита "Music" (2000), в който се усеща влиянието на духа и звученето на Тоскана. Едва ли има по-подходящ момент за едно неформално събиране на сценичните титани. След Палиото се очаква пищно парти в стил La Dolce Vita.
Вечерта на Мадона ще продължи след конната надпревара в Гранд Хотел „Континентал"— това е петзвезден лукс в сърцето на Сиена, разположен на улица „Банки ди Сопра", недалеч от историческата крепост Рока Салимбени. Именно там ще се проведе частното тържество по случай рождения ѝ ден — събитие, пазено в дълбока тайна от организаторите.
Какво представлява Палиото?
Палио ди Сиена е не просто надбягване с коне — това е дълбоко вкоренена традиция, символ на идентичността на града. Провежда се два пъти годишно (на 2 юли и 16 август) и включва участие на десет от общо 17-те контради— исторически квартали на Сиена.
Сърцето на събитието е площадът Пиаца дел Кампо, преобразен в арена, където страст, съперничество, традиция и цветове се сблъскват за броени минути. Това е надпревара, която обаче живее в душите на жителите на Сиена цяла година и в която всяка победа се превръща в историческо постижение.