След 133 г. история оцеляването на "Кодак" отново е под въпрос

В продължение на десетилетия фотографите по света избираха между "Кодак" (Kodak), "Агфа" (Agfa) и "Фуджи" (Fuji). Докато германската и японската компании успяха да се реорганизират и развият нови бизнес модели след триумфа на цифровата фотография, "Кодак" може окончателно да стане жертва на явлението, известно като "ефекта на Кодак", пише германското издание "Дер Шпигел".

След 133 години история производителят на филми за аналогова фотография обмисля прекратяване на дейността си. "Кодак има дълг с падеж в рамките на дванадесет месеца и не разполага нито с финансиране, нито с достатъчна ликвидност, за да изплати този дълг при настоящите условия", се казва в отчет на компанията. "Тези обстоятелства пораждат съществени съмнения относно способността на "Кодак" да продължи да функционира като действащо предприятие", заявиха от корпорацията. В резултат на това акциите ѝ се сринаха с над 25 процента в петък, пише БТА.

Базираната в Рочестър, Ню Йорк, компания съобщи, че към 30 юни разполага с парични средства и парични еквиваленти в размер на 155 млн. долара, от които 70 млн. в САЩ. Според Си Ен Ен в близко бъдеще "Кодак" ще трябва да обслужи задължения на стойност около 500 млн. долара.

Въпреки това корпорацията заяви, че остава оптимистично настроена: "Кодак е уверена, че може да изплати значителна част от срочния си заем преди падежа и да рефинансира или преструктурира останалите си задължения".

По данни на "Уолстрийт джърнъл" през 2024 г. компанията е прекратила пенсионната си програма, за да погаси дългове. Финансовият директор Дейвид Булвинкъл уточни тази седмица, че до края ѝ ще стане ясно как "Кодак" ще изпълни ангажиментите си към всички участници в програмата.

Основана през 1880 г. от Джордж Ийстман, "Истмън Кодак" (Eastman Kodak Co.) е пионер във фотографията с емблематичните фотоапарати "Брауни" (Brownie) и "Инстаматик" (Instamatic), както и с жълтите и червените опаковки за филми. Компанията обаче изпадна в затруднения – първо заради конкуренцията на японски производители, а по-късно и заради невъзможността да премине успешно от филмова към цифрова технология.

През 2012 г. "Кодак" подаде молба за несъстоятелност, след като не успя да се справи с конкуренцията и дълговете. Тогава продаде голяма част от предприятията и патентите си, затвори завода за фотоапарати и започна да се преориентира към търговски печат и печат на опаковки. Компанията развива и производство на фармацевтични суровини, като е пред завършване на съоръжение за регулирани медикаменти.