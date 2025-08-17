Велико Търново покани Габрово заедно да се борят за Европейска културна столица 2032

Изненадващата покана беше отправена от независимия творчески сектор на фестивала „48 часа Варуша юг"

Велико Търново подава ръка на Габрово за обща Европейска столица на културата през 2032 г.

Обединяване на творческия потенциал на независимия културен сектор, целенасочена подкрепа за регионално развитие в широк спектър, а също и високо международно признание очаква двата съседни града, ако подготвят обща кандидатура и спечелят титлата Европейска столица на културата.

Тази идея, родила се от артисти от регионите по река Янтра, се превърна в своеобразна кулминация на фестивала „48 часа Варуша Юг". Тазгодишното издание на изпъкващия с многообразието си фест акцентира върху темата за съседите в контекста на общото съжителство и споделяне на визия за бъдещето.

Новината беше съобщена от Галин Попов - артистичен директор на фестивала преди началото на един от концертите на площада пред Царевец. Изненадващо дори за инициаторите, идеята срещна широко одобрение сред участниците и гостите на фестивалната програма.

„Фестивалът 48 часа Варуша Юг е едно от доказателствата, че когато хората обединят усилията си, резултатите не закъсняват. Велико Търново и Габрово трябва да намерят начин да кандидатстват заедно! Аз виждам тази кандидатура с двоен потенциал, а фестивалът ни показва именно такива резултати", обяви той и покани на сцената директора на „Гьоте институт" в България и представител на мрежата на европейските културни центрове Кирстен Хакенбох. Тя подчерта ролята на многообразието и единството на културите в контекста на европейските политики.

„Това, което видях днес, е страхотното многообразие и начинът, по който фестивалът представя европейските ценности", заяви Хакенбох.

Кметът Даниел Панов се качи на сцената и обеща на великотърновци и габровци да работи за общата кауза.

"Мото "Съединението прави силата" за първи път в България е написано на читалище "Надежда" във Велико Търново. Аз знам, че заедно и обединени - нещата се случват, както показваме днес с фестивала "48 часа Варуша Юг". Нищо не може да се случи без хората на изкуството и културата. Днес подавам ръка към Габрово, за да се осъществи една дългогодишна мечта на творците - Велико Търново и Габрово да кандидатстват за столица на европейската култура през 2032 година и тя да се превърне в печелившата кандидатура на България. Великотърновци и габровци го заслужават!", каза Даниел Панов.

В подкрепа на идеята за обща кандидатура се изказа и заместник-министърът на туризма Павлин Петров.

"Поздравявам ви за кавалерския жест, който Велико Търново отправи към Община Габрово. Северна България се нуждае от това. Тук ясно виждаме, че културата, историята и изкуството са силно свързани и надграждат туристическия продукт на страната", обърна се към творците Павлин Петров.

Велико Търново и Габрово бяха сред градовете, които се включиха в надпреварата по кандидатурата за първата европейска столица на културата в България през 2014-а година. Още тогава в общо споразумение двата града подчертаха общата си история и големия потенциал за съвместно развитие. Обвързването на общи процеси и теми, създаването на общи платформи за обмен на знания и ресурси са сред водещите критерии за подбор и на Европейската комисия. Заедно със засилване на подкрепата от местната и държавната власт, също и трансграничната свързаност, те се превръщат в устойчиви модели за развитие, какъвто е примерът на Европейската столица на културата за 2025-а година. Градовете Кемниц (Германия), Гориция (Италия) и Нова Горица (Словения), споделят мотото „Без граници", за да докажат, че двата града от две съседни държави могат да гледат в една посока.

През 2019-а Пловдив беше първата европейска столица на културата в България. Той споделяше приза с град Матера от Италия. За титлата Европейска столица на културата градовете се надпреварват 6 години преди годината за която ще носят титлата. Избраният град или регион от България за титла през 2032-а ще бъде обявен от международно жури след поредица от мониторинги.