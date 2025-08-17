Софи Търнър: Да целуна Кит Харингтън бе отвратително

Софи Търнър призна, че целувките с Кит Харингтън на снимачната площадка на новия им филм са били „отвратителни" заради близката връзка, която двамата изградиха, докато играеха брат и сестра в Игра на тронове, предаде Индипендънт.

Двамата актьори си партнират в готическия хорър The Dreadful, чието действие се развива през XV век, по време на Войните на розите. По време на участие в шоуто Late Night with Seth Meyers на 14 август, 29-годишната Търнър разкри, че като продуцент на филма именно тя предложила Херингтън за главната мъжка роля.

„Изпратих му сценария и той ми върна съобщение: 'Да, бих искал, но ще е ужасно странно, Софи.' Първо не разбрах защо. После започнах да чета: 'Целувка, целувка, секс, целувка...' И си казах: 'О, Боже, това е моят брат,'" разказа актрисата.

Въпреки първоначалното колебание, двамата решили, че сценарият е твърде добър, за да го откажат. „Опитахме се да го изхвърлим от съзнанието си, но когато дойде първата сцена с целувка, буквално ни се повдигаше. Беше ужасно, най-лошото," призна още Търнър.

The Dreadful, който все още няма премиерна дата, проследява историята на Ан (Търнър) и нейната свекърва Морвен (Марша Гей Хардън), чиито животи се преобръщат, когато мъж от миналото им (Херингтън) се завръща.

По-рано този месец Търнър отново попадна в медиите, след като отговори остро на критик в Instagram, който я обвини, че е „забравила" за двете си деца, тъй като публикувала снимки от концерт на Oasis.

„Ах, съжалявам, понякога забравям, че има хора, които не могат да мислят сами. Така че... има едно лудо нещо, наречено споделено попечителство. Може би, просто може би, децата бяха с баща си в този ден," написа актрисата, която има две дъщери от бившия си съпруг Джо Джонас, съобщи БГНЕС.