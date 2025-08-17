Фестивалът „КвАРТал“ отбелязва 10-годишнина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фестивалът „КвАРТал“ отбелязва 10-годишнината си с изданието от 12–14 септември, съобщават организаторите.

Тази година събитието ще е между между булевардите „Дондуков“, „Мария Луиза“, „Сливница“ и „Васил Левски“.

„Ще отбележим юбилея с още повече музика, изложби, разговори, градски турове, работилници, арт инсталации и над сто активни локации, съседи и гости, които ще разказват историите на различните пластове и епохи в карето на стара София. Центърът отново ще стане пешеходен, оживен и споделен – такъв, какъвто вярваме, че трябва да бъде. Каним ви да бъдете част от едно специално издание, в което миналото среща настоящето, а градът се отваря за хората“, казват от екипа на фестивала.

Посочват, че „10 години „КвАРТал“ фестивал" е специално издание, вдъхновено от миналото и обърнато към града такъв, какъвто искаме да бъде.