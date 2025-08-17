Какво е халибут олимпия - деликатесът, който Путин изпусна, като си тръгна по-рано от Аляска

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Халибутът е вид камбала, калканът и писията са му братовчеди. Дивата риба от Аляска обаче е супер храна

В менюто на отменения официален обяд на Тръмп и Путин в Аляска е имало филе миньон, халибут олимпия и крем брюле, стана ясно от забравени документи в хотел от служител от американската администрация. Първото и третото ястие са широко познати, а второто - халибут олимпия е типично за Аляска. Самата риба се лови дива там в девствените води на Югоизточна Аляска, край остров Бараноф.

Халибутът всъщност е вид камбала. Тя е голяма плоска риба от рода Hippoglossus, който принадлежи към семейство Pleuronectidae. Понякога халибутът се нарича "камбала", но това е по-скоро общ термин, който може да се отнася и за други видове плоски риби като писия и калкан. Див халибут от Аляска. черноморският калкан и писията са му братовчеди

Халибутът е бяла, люспеста риба, много богата на протеини и бедна на мазнини. Тя е лека и е елегантно лакомство и един от най-ценните морски дарове.

Ето и рецептата за халибут олимпия

Необходими продукти

4 филета от халибут

1 голяма глава лук на тънки резенчета

1 супена лъжица масло

1/2 чаша майонеза

1/2 чаша заквасена сметана

Сокът и настърганата кора на 1 лимон

1 скилидка чесън, смачката

2 ч.л. дижонска горчица

3-4 капки Табаско

Сол на вкус

Прясно смлян черен пипер, на вкус

1 чаша галета

¼ чаша нарязан магданоз

¼ чаша несолено масло, разтопено

Как се приготвя

Загрейте фурната до 190°C. Намажете с олио или масло тава за печене с размери 20x20 см или чугунен тиган с диаметър 25 см.

Загрейте 1 супена лъжица масло в голям тиган на среден огън. Добавете нарязания лук и подправете със сол и черен пипер на вкус.

Задушете, като бъркате често, докато омекнат лучените резени и се карамелизират, около 5-10 минути. Свалете от котлона и оставете настрана да се охладят.

В средно голяма купа смесете майонезата, заквасената сметана, 1 супена лъжица лимонов сок, 1 чаена лъжичка лимонова кора, намачканият чесън, дижонската горчица и соса табаско и разбъркайте добре.

В отделна купа смесете галетата, 2 супени лъжици магданоз и разтопеното масло и разбъркайте добре.

Сложете карамелизирания лук в подготвената тава или тиган за печене. Наредете рибните филета върху сотирания лук. Подправете ги със сол и черен пипер.

Разпределете равномерно майонезената смес върху филетата от камбала. Отгоре поръсете галетата.

Поставете тавата в предварително загрятата фурна и печете 25-30 минути , докато ястието придобие апетитен загар. Ато сте перфекционист - докато камбалата достигне 60 °C. Сервирайте веднага.