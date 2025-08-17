ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Директорът на Сатирата одобрява: Силвия Лулчева на морето, Боби Турбото - в Пулия

1232
Силвия Лулчева се радва на слънчевите лъчи на морския бряг.

“Сатирата е в отпуск, но усмивките и щастието не са!” С тази закачлива реплика и много снимки екипът на театъра показа на публиката си как някои от знаковите му актьори прекарват лятото.

Сред тях е обичаната Силвия Лулчева, седнала на пейка на брега на морето, и нейната колежка Албена Михова, затъкнала червено цвете в косите си. В летен “антракт” е и Мария Сапунджиева.

Борислав Захариев-Боби Турбото с жена си в Алберобело

Борислав Захариев, когото от години зрителите познават и като Боби Турбото, е на семейна екскурзия със съпругата си Калина в Южна Италия и позират пред малките бели къщи - трули, в Алберобело. Петър Калчев е със селфи пред базиликата “Саграда Фамилия” - една от най-известните творби на Гауди в Барселона.

Петър Калчев си прави селфи, докато е на екскурзия СНИМКИ: САТИРИЧЕН ТЕАТЪР

“Е, колко е хубаво. Много работихме и сега заслужаваме почивка! Обичам ви!”, написа към публикацията във фейсбук с виртуална усмивка директорът на театъра Калин Сърменов.

