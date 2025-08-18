С булка на късмет - Роби се ожени и направи хита на лятото

Сълзите ми налей, налей, налей, налей, налей,

че стичат се в море, море, море, море, море...

Това е припевът, който сигурно всеки е чул поне веднъж това лято. “Налей” на Роби и Тино има над 2,9 млн. гледания в ютюб и се превърна в хита на сезона. А е роден просто ей така - две съседски момчета, които един следобед се събират вкъщи, за да си побъбрят и, докато свирят с китарите си, измислят рефрена, който звучи във всеки клуб и радиоефир. Но не какви да е момчета, защото Кирил Хаджиев - Тино, грабна сърцата на девойките с визия и дълбокия си тембър още като финалист в “Гласът на България” преди 6 г., а после изпя “Недей да ме будиш” с Дара Екимова.

Роби пък е момчето, допринесло за едни от най-големите хитове през последните години, въпреки че доскоро оставаше извън прожекторите. Той зарязва кариерата си в големите корпорации и маркетинга, за да се отдаде на музиката, и прави едни от най-големите хитове за последните години. Сред тях е и “Как” - песента му с “Молец”, които работят с Роби от самото си начало.

Пълното му име е Роберто Николов, от Монтана е и още от дете свири на китара. Завършва маркетинг и няколко години работи по специалността, но постепенно осъзнава, че музиката е неговото призвание. Със спестени пари и финансова помощ от родителите си основава студио, където идват да записват негови приятели.

Роби събира своя група, а покрай работата среща и голямата любов в лицето на барабанистката си Пламена.

Това явно е щастливото лято на Роби - след “Налей” двамата с Пламена се ожениха преди десетина дни, а после обяви и първия си концерт като солов изпълнител в голяма столична зала на 22 октомври. За няколко дни над половината билети вече са разпродадени.

Той е носител на наградата за дебют на БГ Радио, има издадени пет албума.

