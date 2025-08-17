Около 400 скици и рисунки на дизайнера Ив Сен Лоран са показани в родната му къща в алжирския град Оран

Къщата музей на модния дизайнер Ив Сен Лоран в родния му град Оран в Алжир представя на посетителите около 400 негови скици и рисунки, семейни снимки и реставрирани мебели, пресъздаващи епохата, в която е живял. Цялата сграда е реконструирана по фотографии и видът й е такъв, какъвто е бил, докато я е обитавал, разказаха от музея, предаде БТА.

Ив Сен Лоран е роден в Оран през 1936 г. и е учил в местната гимназия „Пастьор“. В къщата на ул. Rue Frères Chemloul (бивша Rue Stora), квартал "Плато" именитият дизайнер прекарва първите 18 години от живота си. Започва да рисува на 9-годишна възраст и там създава първите си картини и скици, част от които може да бъдат разгледани от посетителите. Сред експонатите е рисунка на 14-годишния Ив Сен Лоран. Продадена е на търг в телевизионно предаване във Франция и по-късно е купена обратно от сегашните собственици на къщата.

На 18 години Ив Сен Лоран заминава за Париж, за да се запише в модно училище. Във френската столица талантливият дизайнер става асистент на Кристиан Диор, а след неговата смърт, когато Лоран е само на 21 години, застава начело на модната къща.

КЪЩАТА МУЗЕЙ

Докато Ив Сен Лоран властва на модните подиуми по света, родният му дом в Оран се превръща в обикновена сграда. Къщата е закупена и реставрирана от местния предприемач Мохамед Афан и реставрация е тържествено открита на 26 юни 2022 г.

От екипа на музея разказаха за БТА, че реставрацията е извършена с помощта на снимки, за да се пресъздаде автентичната атмосфера от младостта на Ив Сен Лоран. Оригиналната структура служи за основа на реконструкцията. Подът е оригинален, както и някои от мебелите. "Успяхме да запазим оригиналния под, прозорците и капаците. Мебелите са възстановени, с изключение на стола и бюрото на бащата на дизайнера“, разказа служител в музея.

Други предмети са купувани сега, но екипът се е постарал да бъдат максимално близки до тези от снимките.

Баща му Шарл Матийо Сен Лоран имал застрахователна компания и е управлявал няколко киносалона. В къщата музей в Оран може да бъде разгледан кабинетът му, както и спалните на родителите на Ив Сен Лоран и на една от сестрите му. Сред експонатите са семейни снимки, включително кадър от сватбата на родителите на дизайнера.

На някои от фотографиите Ив Сен Лоран е със съучениците си от гимназия „Пастьор“, облечени в негови хартиени творения – в Оран дизайнерът все още не е шиел, но бил създал над 200 скици, уточняват от музея.

В спалнята на сестра му е и изложено сако, дело на Ив Сен Лоран, както и обувки, негово творение. Част от показаните чанти и дрехи са негово дело, а други са били притежание на неговите майка и сестра.

Сред експонатите са и три чанти, нарисувани от Ив Сен Лоран с маслени бои. В ателието му има картини, вдъхновени от Мадам Бовари. Ив Сен Лоран е рисувал и писал бележки за героинята на Флобер, която била сред неговите музи.

Посетителите могат да се потопят в епохата и атмосферата, в които е живял дизайнерът, като разгледат снимки от това време и стари фотографии на местата, които Ив Сен Лоран е обичал да посещава в родния си Оран - като операта и пазара, например.

Ив Сен Лоран е френски моден дизайнер, роден на 1 август 1936 г. На 21-годишна възраст той става творчески директор на модна къща „Кристиан Диор“ след смъртта на освонателя й Кристиан Диор (1957). Първото му самостоятелно модно дефиле е през 1958 г. Заедно с Пиер Берже създава къщата за висша мода „Ив Сен Лоран“ (1961). Негови емблематични модели за жени са тайорите (костюм с панталон и сако), смокингите и палтата с двуредно закопчаване. Той популяризира сафари якетата, тесните панталони и тесните високи ботуши, прозрачната блуза и блейзерът през 1966 г. и гащеризонът през 1968 г.

Ив Сен Лоран е дизайнерът, който за пръв път използва цветнокожи модели в ревютата си и създава дефилетата „прет-а-порте“ (модно изложение за конфекция или буквално за „готово облекло“). На 7 януари 2002 г. Ив Сен Лоран се оттегля официално от модната индустрия. Последната му колекция „Пролет-лято“ е представена на 22 януари 2002 г. в центъра „Жорж Помпиду“ в Париж с дефиле-ретроспекива на 40 години творчество с над 300 модели. Умира в Париж на 1 юни 2008 година, когато е на 71 години.