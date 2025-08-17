Регионалният исторически музей в Пазарджик разпространи позиция срещу проява на вандализъм спрямо културната институция

Ръководството на Регионалния исторически музей (РИМ) в Пазарджик разпространи своя позиция по повод проявен вандализъм спрямо сградата на културната институция. Позицията е публикувана на сайта на музея, предаде БТА.

Актът на посегателството е извършен тази сутрин и доби популярност през социалните мрежи.

Вратите на музея са "осъмнали" със снимки и фланелки на персонала на пицария, която ще трябва да освободи помещение, след като с решение на Общинския съвет то бе върнато на РИМ, за да възстанови функциите си на изложбена зала.

Посегателството върху културна и обществена собственост не е просто посегателство върху една сграда – то е посегателство срещу паметта, историята и духовността на целия град. Всеки опит за поругаване е удар срещу вековната идентичност на Пазарджик и България, се посочва в позицията на РИМ. От музея добавят, че възстановяването на изложбеното пространство е от огромно значение, като то ще позволи не само съхраняването, но и активното представяне на културното и историческо богатство на Пазарджик.

В залата ще бъдат организирани постоянни и гостуващи изложби, ще бъде създаден кът за деца с иновативни образователни програми и ще бъде обособен туристически информационен център, който да подпомага развитието на Пазарджик като културна и туристическа дестинация, написаха още от историческия музей.