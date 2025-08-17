Шон Пен на 65 г.: Чувствам се жив, когато срещам смели хора

„Трагедията приемам такава, каквато е. Ежедневието е това, което ме изкарва от релси“ e цитат от филма "Методът на Кътър". Някога той ме описваше. Но сега се чувствам жив, когато срещам смели хора. Това ми дава сили да продължа напред, каза актьорът Шон Пен в интервю за „Холивуд рипортър“ от юли т.г. Днес той отбелязва 65-ия си рожден ден, предаде БТА.

Шон Пен е роден на 17 август 1960 г. в Санта Моника, Калифорния. Родителите му са актрисата Ейлин Раян и режисьора Лео Пен. Той прави своя дебют във филма Taps (1981 г.), но първата му голяма роля е сърфиста Джеф Пиколи в комедията Fast Times at Ridgemont High (1982 г.). Неговият брак с поп певицата Мадона, с която снима „Шанхайска изненада“ (1986 г.), привлича вниманието на медиите и предизвиква чести конфликти с папараците до техния развод през 1989 г. Отношенията им често са обект на интерес за медиите.

Сред най-известните роли на Шон Пен са в „Осъденият на смърт идва“ (1995 г.), „Реката на тайните“ (2003 г.), за която печели своята първа награда „Оскар“, „Аз съм Сам“ (2001 г.), „21 грама“ (2003 г.), „Покушението над Ричард Никсън“ (2004 г.) и „Милк“ (2008 г.), за която е удостоен със своя втори „Оскар“.

През 2022 г. , по време на посещение в Украйна след руското нахлуване в страната, актьорът подари едната от своите статуетки „Оскар“ на президента на страната Володимир Зеленски като "символ на вяра" в победата на страната в конфликта. Пен е силно загрижен за случващото се в Украйна, като направи и документален филм - „Суперсила”, представен на кинофестивала „Берлинале” през 2023 г. Продукцията е съвместен проект на Пен и Аарон Кауфман и цели да покаже на зрителите храбростта и героизма на украинския народ, който се бори срещу руската инвазия.

В интервю за сп. „Пийпъл“ Пен казва, че по време на снимките се е влюбил в страната и хората ѝ. „Красиво място е. Не бива да забравяме, че дни преди войната те са били също като мен и теб. Били са в кино салоните, гледали са същите филми които и ние гледахме“, отбеляза актьорът.

Шон Пен нееднократно проявява съпричастност и е готов да помага на изпаднали в беда хора. След земетресението в Хаити през 2010 г., той се включи да помага, като основа неправителствена организация, чрез която съдейства на пострадалите. През 2019 г. тя прерасна в организация на помощ на световно ниво при природни бедствия и катастрофи - Community Organised Relief Effort (CORE). По време на пандемията от КОВИД-19 тя организира най-големия пункт за тестване и ваксиниране срещу вируса в Лос Анджелис. Организацията е сред главните участници в дейността за подпомагане след пожарите, които опустошиха южната част на щата по-рано тази година и лишиха много жители на Лос Анджелис от домовете им.

„Твърде дълго си мислех, че ако отидеш да помагаш след бедствие, само ще се пречкаш на специалистите. Но когато си на място не само, че не не пречиш, а всъщност се радват на твоето присъствие. Нужни са им всички, способни да помогнат. Резултатите са видими“, каза Пен, цитиран от „Холувуд рипортър“.