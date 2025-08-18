Хорърът "Оръжия" е №1 в боксофис класация

Хорърът "Оръжия" оглавява боксофис класацията на Северна Америка за втора поредна седмица, като остави зад себе си "По-шантав петък" и дебютиралия този уикенд "Никой 2", предадоха Асошиейтед пред и АФП, съобщи БТА.

Филмът на режисьора Зак Крегър реализира приходи от 25 млн. щатски долара в 3450 киносалона в Северна Америка, което е спад с 43 на сто спрямо първия му уикенд. Очакваният с голям интерес филм се възползва от положителните отзиви на публиката и тенденциите в социалните медии, за да привлече повече зрители, отбелязва Асошиейтед прес.

"По-шантав петък", който загуби битката за първото място в северноамериканския боксофис от "Оръжия", също запази второто си място с реализирани 14,5 млн. щатски долара в САЩ. Продукцията с Линдзи Лоън и Джейми Лий Къртис също дебютира преди седмица.

Това се случва в по-слаб уикенд в боксофиса, каза Пол Дергарабедиан, старши медиен анализатор в компанията за данни "Комскор", цитиран от Асошиейтед прес.

"Оръжия" и "По-шантав петък" надделяха над "Никой 2", в който участва Боб Оденкърк. Продукцията спечели 9,25 млн. щатски долара в 3260 киносалона в САЩ и Канада при дебюта си.

"Август миналата година беше много силен, така че сравненията са сложни", каза Дергарабедиан, отбелязвайки успеха в боксофиса на филми като "Дедпул и Върколака" и "Пришълецът: Ромул", които излязоха по това време миналата година.

Това лято е малко вероятно да достигне прага от 4 млрд. щатски долара, но успя да предостави на кинолюбителите динамична и разнообразна селекция от филми, коментира той, цитиран от Асошиейтед прес. "Не мога да намеря жанр, който да не е представен, или демографска група, която да не е привлечена от някой от тези филми", каза Дергарабедиан.

"Никой 2" следва успеха на първата част от поредицата - "Никой", която излезе през 2021 г., по време на пандемията от КОВИД-19. В продължението героят Хъч Мансел, убиецът, превърнал се в добър човек, изигран от Оденкърк, се завръща на големия екран за семейна ваканция, която обаче се обърква. Спокойният уикенд се превръща в нещо съвсем различно, когато Мансел разкрива престъпления.

"Фантастичната четворка: Първи стъпки" заема четвърто място в северноамериканския боксофис с реализирани приходи от 8,8 млн. щатски долара в четвъртия си уикенд в кината. Филмът се провали в боксофиса след първоначалния си силен дебют с 118 млн. щатски долара, отбелязва Асошиейтед прес.

"Лошите момчета 2" заема пето място с приходи от 7,5 млн. щатски долара през третия си уикенд в кината в САЩ и Канада.