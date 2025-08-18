Марая Кери: Не си позволявам да остарея, не признавам времето

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Марая Кери разкри, че "не си позволява да остарява" и "не признава времето", докато позира за корица на новото издание на британския Harper's Bazaar.

56-годишната легендарна певица, която винаги открито е говорила за отношението си към остаряването, разкри, че една от най-новите ѝ песни е именно посветена на тази тема.

"Не си го позволявам - просто не се случва. Не познавам времето. Не познавам числа. Не признавам времето - имам нова песен, която започва точно с тези думи...", категорична е Марая.

Звездата впечатлява с външния си вид наснимките, придружаващи интервюто, сякаш времето не ѝ е повлияло изобщо откакто проби на сцената през 90-те години.

Марая, която започва кариерата си още като ученичка в гимназията, и преди е споделяла за нестандартното си отношение към процеса на остаряване, съобщи Дир.

В интервю за Observer през 2017 г. тя се шегува, когато интервюиращият казва, че при първия ѝ сингъл станал номер едно в САЩ, Vision of Love, тя е била "на почти 25 години".

"Първо, не закръглявайте нагоре. Ако ще закръглявате, закръглете надолу!", каза хитмейкърката. "Не броя годините, но определено ги отбелязвам - имам годишнини, не рождени дни, защото празнувам живота."

През годините Марая е споделяла и различни съвети за красота, за да изглежда млада - от това никога да не пуши цигари до това да бъде снимана само от "добрата си страна".