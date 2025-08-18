Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж, макар замисълът да е сексистки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската актриса Хелън Мирън казва в интервю, че макар да е феминистка, следващият Джеймс Бонд трябва да е мъж, предаде Пи Ей мидия/ДПА, съобщи БТА.

Мирън споделя мнението си след като от студиата Amazon MGM Studios, които поеха творческия контрол над популярния персонаж, разкриха миналия месец, че създателят на "Остри козирки" Стивън Найт ще напише сценария за следващия филм за приключенията на агент 007.

В интервю за сп. "Сага" (Saga) 80-годишната Хелън Мирън казва: "Аз съм голяма феминистка, но Джеймс Бонд трябва да е мъж. Не може да е жена. Просто не става. Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се превръща в нещо друго".

На 28 август по Нетфликс излиза драмата "Криминален клуб "Четвъртък" (The Thursday Murder Club) на режисьора Крис Кълъмбъс. Във филма, адаптиран по бестселъра на телевизионния водещ Ричард Озмън, Мирън си партнира със 72-годишния Пиърс Броснан - един от актьорите, играли ролята на Джеймс Бонд през годините.

Той е на едно мнение с екранната си партньорка относно следващото превъплъщение на Бонд и казва пред списанието: "О, мисля, че трябва да е мъж".

Актьорът допълва, че обожава света на Джеймс Бонд - дар, от който продължава да черпи с пълни шепи. "Сега обаче съм просто зрител, седя и очаквам да видя какво ще ни предложат", споделя Броснан.

Хелън Мирън по-рано отбеляза, че "цялата концепция за Джеймс Бонд е родена и пропита от дълбок сексизъм.

Във филма "Криминален клуб "Четвъртък" актрисата играе пенсионирана шпионка, която е и основателка и лидерка на клуба. Говорейки за своята героиня Елизабет, Мирън посочва, че "жените винаги са били важна и изключително значима част от тайните служби".

На въпрос дали тя е по-доброто превъплъщение на шпионин от Джеймс Бонд, Хелън Мирън отговаря: "По-реалистично. Но не толкова забавно като Бонд!"

"Хубавото на филм като този е, че напомня на всички, че като по-възрастен човек не съм лишена от нищо. Имам воля, енергия, отдаденост, страст и интелект. Всичко това не приключва, когато навършиш 40", допълва актрисата.