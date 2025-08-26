Сърцето на ваканционно селище „Албена“ отново се изпълва с усмивки, адреналин и незабравими емоции. Aquamania – един от най-модерните и впечатляващи аквапаркове в Източна Европа – кани малки и големи да се потопят в свят на водни приключения. Разположен върху внушителните 30 000 квадратни метра, паркът е сред най-популярните атракции по българското Черноморие.

Общата дължина на пързалките в аквапарка надхвърля километър и половина. Сред най-запомнящите се съоръжения е Tornado – водна пързалка със завладяващо завихряне и спускане с надуваеми рингове. SpaceRacer и ProRacer предлагат усещане за скорост и надпревара, а FreeFall осигурява спиращо дъха вертикално спускане за любителите на екстремни преживявания. За онези, които предпочитат по-спокойно темпо, Мързеливата река предлага плавно пътуване сред зеленина и сянка, докато Дивата река съчетава естествени форми с водна динамика. Най-малките посетители се радват на специална детска зона с миниатюрни версии на основните съоръжения и тематични декори.

Освен че е любимо място за семейна почивка и забавление, Aquamania се утвърди и като предпочитан избор за организиране на детски рождени дни. Паркът осигурява възможности за индивидуални празненства с включен достъп до атракциите, празнична украса, анимация и специално меню – гаранция за вълнуващ ден за всяко дете и неговите приятели. Родителите могат да се отпуснат, знаейки, че празникът преминава в сигурна и добре организирана среда.

Aquamania работи всеки ден от 10 до 18 часа в периода между 15 юни и 15 септември. Гостите на хотелите Calimera Ralitsa Superior, Ralitsa Aquaclub и Vita Park с пакети All Inclusive се възползват от неограничен и безплатен достъп до всички атракции. За останалите посетители са налични гъвкави ценови пакети за целодневен и полудневен достъп, като децата с ръст под 90 сантиметра влизат безплатно.

В света на Aquamania лятото никога не свършва – там, където водата среща вълнението, а всеки ден се превръща в празник.