bTV събуди влака на цар Борис III, режисьорът Валери Милев го напълни с чудати образи

Царската влакова композиция, пътувала някога с величествен устрем през България, оживя в загадъчна киноестетика, анонсираща старта на предаването „България търси талант“ по bTV през септември.

Историческите вагони на цар Борис III, в които някога са пътували знатни особи, провеждали са се държавни съвещания и са сервирани най-изтънчени блюда, отвориха врати за журито на предстоящия нов сезон на предаването. Тънещи в загадъчния лукс на железницата, Николаос Цитиридис, Катето Евро, Юлиан Вергов и Галена се впускат в мистериозно пътуване с „Корона Експрес“ в компанията на чудати образи, които намигват към емблематични персонажи от киното и литературата.

Пушек и сажди обгръщат нощта, в която влакът на цар Борис III сякаш пътува в невъзможното, за да докаже, че талантът няма граници. Такова е и мотото на сезона на предаването, което открива и показва най-неочаквани и впечатляващи човешки умения.

В ритъма на релсите загадъчна гейша забърква японска матча на Юлиан Вергов, докато екзотичен барман фламбира с въздушна целувка коктейла на Катето Евро. Галена се наслаждава на махагоновия лукс в компанията на кралски пудел, а Цитиридис, след като едва не изпуска влака, смутено осъзнава, че по време на дългото пътешествие ще седи в непосредствена близост със знаковите сестри-близначки от филма „Сиянието“. Парният локомотив потегля бавно, но уверено, навигиран от двамата водещи машинисти - отрудените и оцапани в сажди Сашо Кадиев и Петър Антонов.

Валери Милев е режисьор на кинематографския тийзър, с който bTV обявява наближаващото начало на новия сезон на „България търси талант“. За усещането да снимаш в единствения действaщ влак в Европа, произведен по специална поръчка за царска личност, самият той разказва: „bTV винаги ме изненадват приятно с нестандартен криейтив и творческа свобода. Заедно решихме, че ще работим в приказната стилистика на Тим Бъртън. Бях изключително впечатлен от влака, в който заснехме спота. Нямах представа, че в България съхраняваме такова богатство. Когато го напълнихме с всички налудничави персонажи, нещата се подредиха“.

„Това видео е доказателство какво се случва, когато събереш креативни хора с различна енергия и обща цел – да покажем новия сезон на предаването по свеж и динамичен начин, който говори на съвременната публика. Екипът вложи всичко – от смели визуални решения до детайли, които се хващат едва при второ гледане, и резултатът е продукт, с който можем да се гордеем. Такъв ще бъде и сезонът“, коментира Ангелина Белчева, директор „Локална продукция“ в bTV Media Group и продуцент на „България търси талант“.

Впечатляващата влакова композиция е произведена в Германия през 1939 г. специално за царското семейство. Реставрираните вагони се пазят внимателно и до днес в Локомотивно депо „Подуяне“ в София, а досегът с тях е като величествено ехо от изгубената Царска България

„България търси талант“ се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.

