Морган Уолън оглавява класацията за албуми на "Билборд" единадесета седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Морган Уолън оглавява класацията на "Билборд" за албуми с I'm the Problem за единадесета непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

От продукцията за периода на отчитане са продадени 126 000 еквивалентни единици. Уолън влезе в класацията на 31 май и я оглавяваше в първите осем последователни седмици, а преди две седмици отново се изкачи на върха.

На второ място остава саундтракът към анимацията KPop Demon Hunters на Netflix, от който през периода са продадени 104 000 еквивалентни единици. Филмът и албумът дебютираха на 20 юни, а музиката е в класацията вече осем седмици.

Третата позиция в чарта е за американския рапър Гъна с продукцията Last Wun, която дебютира в подреждането. За отчетния период от него са продадени 79 000 еквивалентни единици. Last Wun e на пазара от 7 август, пише БТА.

Четвъртото място тази седмица е за рапъра Машин Гън Кели, който се изявява като Ем Джи Кей, и продукцията му lost americana. Тя дебютира в "Билборд 200" с продадени 63 000 еквивалентни единици за отчетния период. Това е седмият проект на изпълнителя, който успява да стигне до челната десетка на чарта.

Пети е Алекс Уорън с You'll Be Alright, Kid, който се изкачва позиция спрямо класацията отпреди седем дни. За отчетния период от албума са продадени 42 000 еквивалентни единици.