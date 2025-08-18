ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъжът, издирван в Разград след случай на...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21129329 www.24chasa.bg

Изписаха гръцката звезда Йоргос Мазонакис от психиатрията

2272
Йоргос Мазонакис Снимка: Инстаграм/ georgemazonakis

Известният гръцки певец Йоргос Мазонакис беше изписан от болницата „Дромокайтейо" в понеделник сутринта, 18 август, след като беше прегледан отново от психиатри, пише in.gr.

Певецът беше хоспитализиран в психиатричната клиника от четвъртък, 14 август, като през всичките тези дни беше в постоянна връзка с адвоката си, с когото планираше следващите си правни и лични ходове.

Йоргос Мазонакис беше особено доволен от развитието на събитията при напускането на болницата. Всъщност певецът говори с репортерите от колата си, на които благодари, заявявайки, че се чувства „добре".

Постъпването му в психиатричната клиника е било по нареждане на прокурора, по искане на баща му и сестра му, без неговото съгласие. Той настоява, че не страда от никакво психично заболяване.

Йоргос Мазонакис Снимка: Инстаграм/ georgemazonakis

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини