Изписаха гръцката звезда Йоргос Мазонакис от психиатрията

Известният гръцки певец Йоргос Мазонакис беше изписан от болницата „Дромокайтейо" в понеделник сутринта, 18 август, след като беше прегледан отново от психиатри, пише in.gr.

Певецът беше хоспитализиран в психиатричната клиника от четвъртък, 14 август, като през всичките тези дни беше в постоянна връзка с адвоката си, с когото планираше следващите си правни и лични ходове.

Йоргос Мазонакис беше особено доволен от развитието на събитията при напускането на болницата. Всъщност певецът говори с репортерите от колата си, на които благодари, заявявайки, че се чувства „добре".

Постъпването му в психиатричната клиника е било по нареждане на прокурора, по искане на баща му и сестра му, без неговото съгласие. Той настоява, че не страда от никакво психично заболяване.