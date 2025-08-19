"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Топ подаръкът за публиката е концерт на легендарния Васил Найденов

Ваканционно селище „Албена“ отбелязва своята 56-та годишнина с цяла седмица празнична програма на брега на морето.

Стартът бе даден на 18 август с пъстрата и феерична шоу програма на Varieté Art Dance – блясък, красота и настроение, обединени от впечатляващите танцови и музикални умения на талантливите артисти.

На 20 август сцената ще отстъпи място на магичните мелодии от Африка със специален денс сет на DJ Diass. Музиката на екстравагантния български музикант, продуцирана от водещи международни лейбъли, завладява любителите на електронното звучене в държави като Испания, Египет и Нидерландия.

На 22 август Brick Monkeys Band ще забавляват публиката с изпълнения на някои от най-обичаните световни поп парчета, интерпретирани в различни музикални стилове и жанрове.

Гвоздеят в програмата ще бъде концертът на Васил Найденов, предвиден за 24 август – рождената дата на ваканционния комплекс. Хитовете на един от най-обичаните български изпълнители ще звучат под звездите, озарени от традиционна празнична заря. Гостите ще се насладят на своеобразно афтър парти с програмата на DJ Teddy Georgo.

Всички концерти от програмата започват в 21 часа, а мястото е плажната сцена до Beach Bar Ganvie.

На 24 август, по утвърдена традиция, стартират продажбите на ваканционни пакети за Лято 2026. Тогава гостите ще могат да се възползват от специални празнични отстъпки и допълнителни привилегии, които превръщат всяка почивка в незабравимо изживяване.