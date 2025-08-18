Обвиниха в 32 престъпления сина на норвежката принцеса, сред тях и за 4 изнасилвания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синът на норвежката принцеса Мариус Борг Хойби е обвинен в 32 престъпления, включително четири изнасилвания на различни жени.

28-годишният Хойби, доведен син на бъдещия крал на Норвегия - престолонаследника принц Хаакон, е бил обект на разследване от страна на полицията след ареста му на 4 август миналата година по подозрение в нападение над приятелката му, пише "Дейли мейл".

Сега синът на норвежката престолонаследничка е официално обвинен в 32 престъпления, включително четири изнасилвания и нападение, съобщи в понеделник норвежки прокурор.

Според норвежката медия NRK, обвиненията включват четири изнасилвания на четири различни жени, извършени в периода между 2018 и 2024 година, насилие над бившата му партньорка Нора Хаукланд, както и множество актове на насилие спрямо друга негова бивша партньорка.

Според обвиненията, във всички случаи Хойби е нападал жените, докато те са спели, и е заснемал нападенията.

Той също така е обвинен в отправяне на смъртни заплахи, нападение над длъжностно лице и нарушения на закона за движение по пътищата.

При представянето на обвинителния акт в понеделник, държавният обвинител Стурла Хенриксбьо заяви пред NRK, че Хойби е изправен пред максимална присъда от 10 години лишаване от свобода.

„Това дело е изключително сериозно. Изнасилването и насилието в близки взаимоотношения са тежки престъпления, които могат да оставят трайни следи и да разрушат човешки животи", коментира Хенриксбьо.

Хойби е роден от връзка на Мете-Марит преди тя да се омъжи за престолонаследника принц Хаакон.

Обвиненията идват малко след като дипломатическият паспорт на Хойби е бил анулиран, според медийни съобщения, скоро след като той е прекарал петдневна ваканция в Португалия заедно със своя доведен баща и полубрат си - принц Свере Магнус, на 19 години.

Причините, поради които му е бил отнет дипломатическият паспорт, не са известни, според националния вестник Se og Hør.

В края на юни полицията в Осло официално обвини Хойби в множество престъпления, включително изнасилване, сексуално посегателство и телесна повреда, след месеци на разследване, включващо „двуцифрен брой" предполагаеми жертви.

Държавният обвинител Стурла Хенриксбьо по-рано беше заявил, че през август ще има повече яснота около обвиненията - и сега тя вече е факт.

Министерството на външните работи потвърди пред медията Se og Hor миналата седмица, че Хойби вече не притежава дипломатически паспорт, но не отговори на конкретни въпроси относно причините за това.

Според Se og Hor, Хойби е имал както дипломатически, така и обикновен паспорт още от малък. Докато членовете на кралската фамилия разполагат с дипломатически паспорти, другите роднини на кралското семейство ползват обикновени след навършване на 18 години - съгласно новите правила, въведени преди около шест месеца.

Не е ясно кога точно Хойби е бил принуден да предаде документа, но е възможно това да се е случило съвсем наскоро - в рамките на последните шест месеца.

В края на ноември миналата година 28-годишният Мариус Хойби беше задържан от полицията за една седмица, докато се провеждаше разследване на обвинения срещу него - с цел да се предотврати евентуално укриване или унищожаване на доказателства.

Прокурорът от полицията в Осло, Андреас Крушевски, заяви, че Хойби, син на принцеса Мете-Марит, е оказал пълно съдействие по време на разпитите, които вече са приключили.

Доказателствата по делото включват текстови съобщения, свидетелски показания и полицейски обиски, посочи прокурорът.

През ноември принц Хаакон коментира ареста на доведения си син пред норвежката медия NRK, като каза:

„Мариус е изправен пред сериозни обвинения, с които ще се заемат полицията и съдебната система. Убеден съм, че те ще си свършат работата добре.

Като семейство и родители, ние искаме Мариус да получи помощ и отдавна работим, за да достигне до място, където да получи такава подкрепа.

Това е приоритет за нас, но трябва да се случи в рамките на правната система."

Хойби по-рано е живял с кралската двойка и техните две деца - принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус, но понастоящем живее в отделна къща наблизо, според журналиста Секулич.

Известен в миналото с прякора „Малкият Мариус", Хойби израсна в светлината на прожекторите, наслаждавайки се на богатство и привилегии, подобни на тези на кралските си братя и сестри, въпреки че биологичният му баща, Мортен Борг, е бил осъждан за наркотици и насилие. Хойби е признавал употреба на кокаин и зависимост.

Въпреки обвиненията, според Se og Hor, това лято Мариус е бил забелязан да купонясва на филмовия фестивал в Кан. Той е бил в компанията на норвежкия бизнесмен Пер Мортен Хансен - близък приятел на баща му Мортен Борг.

Бил е засечен и на борда на 50-метровата моторна яхта Da Vinci, струваща 20 милиона долара и собственост на предприемача и мултимилиардер Винсент Ченгвиз.

След морското си приключение, синът на престолонаследницата и приятелите му са отишли на малък остров край бреговете на Кан, популярен сред знаменитости като Елтън Джон, Леонардо ди Каприо, Бионсе и семейство Кардашиян.

Те са посетили изключително ексклузивния и частен плажен клуб La Guérite, до който се стига само с лодка. Там Хойби е празнувал с бизнесмена Рехан Сайед, който води разточителен начин на живот с бързи лодки и коли, както се вижда в инстаграм профила му.

След като обвиненията станаха публични през август миналата година, Хойби до голяма степен е продължил да живее както преди, предприемайки пътувания с приятели до Хемседал, Копенхаген и Италия.

Синът на принцеса Мете-Марит също е прекарал време в рехабилитационни центрове в Лондон след ареста си.