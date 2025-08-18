ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 4124 дни българин игра във Висшата лига! Илия...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21130838 www.24chasa.bg

След Япония дъщерята на Сашо Кадиев помага на Катето Евро да затварят буркани с домати

3512
Катето Евро гледа сърфисти с очилата за виртуална реалност. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Малко след като се върнаха от пътешествието си до Япония, дъщерята на Сашо Кадиев помага на баба си Катето Евро да затварят буркани с домати. Всяка година актрисата не пропуска да се похвали с богатата си реколта.

Евро и внучка й затварят буркани с домати.
Евро и внучка й затварят буркани с домати.

Всички хора на море, в чужбина, а аз тук затварям домати. Какво да правя, че се родиха много, добре, че си ти, малко ми помогна, казва Катето Евро на внучка си в клипче в инстаграм. А малкото Кате ѝ отговаря: Как малко, гледай - тези буркани са от мен.

Допреди дни Сашо Кадиев и дъщеря му бяха на екскурзия в Япония, като посетиха Осака, Токио, дори отидоха и до “Дисниленд”. Като подарък оттам те са донесли на Катето Евро матча - японски фино смлян зелен чай.

Актрисата публикува и още един клип, на който се вижда как е с очила за виртуална реалност. Леле, Саше, един си играе с акули, слончета се къпят, нигерийски деца си играят футбол. Ау, топката щеше да ме удари. Сега съм над океана, гледам сърфисти - така актрисата описва на сина си какво вижда със специалните очила.

Катето Евро гледа сърфисти с очилата за виртуална реалност. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ
Евро и внучка й затварят буркани с домати.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини