След Япония дъщерята на Сашо Кадиев помага на Катето Евро да затварят буркани с домати

Малко след като се върнаха от пътешествието си до Япония, дъщерята на Сашо Кадиев помага на баба си Катето Евро да затварят буркани с домати. Всяка година актрисата не пропуска да се похвали с богатата си реколта. Евро и внучка й затварят буркани с домати.

Всички хора на море, в чужбина, а аз тук затварям домати. Какво да правя, че се родиха много, добре, че си ти, малко ми помогна, казва Катето Евро на внучка си в клипче в инстаграм. А малкото Кате ѝ отговаря: Как малко, гледай - тези буркани са от мен.

Допреди дни Сашо Кадиев и дъщеря му бяха на екскурзия в Япония, като посетиха Осака, Токио, дори отидоха и до “Дисниленд”. Като подарък оттам те са донесли на Катето Евро матча - японски фино смлян зелен чай.

Актрисата публикува и още един клип, на който се вижда как е с очила за виртуална реалност. Леле, Саше, един си играе с акули, слончета се къпят, нигерийски деца си играят футбол. Ау, топката щеше да ме удари. Сега съм над океана, гледам сърфисти - така актрисата описва на сина си какво вижда със специалните очила.

