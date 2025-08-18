Христо Пъдев, Дарин Ангелов и Александра Сърчаджиева говорят за любовта

Актьорите ще се включат в третото подред благотворително издание на спектакъла “За любовта...” в подкрепа на Дома за ветерани на културата и изкуствата в кв. “Захарна фабрика”. Заедно с тях на сцената ще излязат и Силвия Петкова, Петър Антонов, Ана Пападопулу, Петър Дочев, както и авторът и драматург Яна Борисова и маестро Милен Кукошаров. Спектакълът ще обедини текстове на Борисова с нови литературни произведения и ще се състои на 3 ноември в “София лайв клуб”.