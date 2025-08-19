Жаргоните от ТикТок станаха официални в речника "Кеймбридж"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фрази от ТикТок и другите социални мрежи вече официално са в кеймбриджкия речник като нови думи.

Така на английски всеки може не само да каже, но и да прочете изречения със странни понятия като tradwife, delulu, skibidi и broligarchy.

Значението на първото от тях е много близко до българското за домакиня. To e съкращение от “традиционна съпруга” (traditional wife) - омъжена жена, която стои вкъщи, готви, чисти и се грижи за децата. Но и прави още нещо съществено - публикува в социалните медии.

“Интернет културата променя английския език и ефектът е завладяващ за наблюдение и улавяне - казва Колин Макинтош, мениджър на лексикалната програма в кеймбриджкия речник. - В него добавяме само думи, за които мислим, че ще имат трайна сила.”

Сред новите понятия в речника е и broligarchy, съставено от сливането на “брат” (brother) и “олигархия” (oligarchy), което се отнася до “малка група мъже - технологични лидери, богати и влиятелни и които имат или искат политическо влияние”. Също като Джеф Безос, Илон Мъск и Марк Зукърбърг, които присъстваха на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп през януари.

В речника вече са и на пръв поглед съвсем забавни жаргонни фрази като skibidi - нещо, което може да означава и готино, и лошо, но и да се използва в смисъла на шега, както и delulu - закачка с delusional (заблуден), което на български би се превело като “вярване в неща, които не са реални или истина, обикновено защото вие сами избирате това”.

