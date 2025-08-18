Башар Рахал и Александра Богданска посрещат 15 участници в "Биг Брадър" на 21 септември

15 ще са участниците в новия сезон на риалитито, което се завръща в ефира на Нова тв в праймтайма на 21 септември. Те ще се впускат в поредица от мисии, а водещи на предаването отново ще са Башар Рахал и Александра Богданска.
