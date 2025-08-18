ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски поиска властта да обяви война на “ле...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21130939 www.24chasa.bg

Башар Рахал и Александра Богданска посрещат 15 участници в "Биг Брадър" на 21 септември

1228

15 ще са участниците в новия сезон на риалитито, което се завръща в ефира на Нова тв в праймтайма на 21 септември. Те ще се впускат в поредица от мисии, а водещи на предаването отново ще са Башар Рахал и Александра Богданска.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини