Свещеният Коран – в превода на проф. Цветан Теофанов, с нов тираж

Коранът – свещената книга на исляма, преведена от проф. Цветан Теофанов, излиза в нов тираж и с нова корица с логото на Книгоиздателска къща „Труд".

За първи път Коранът се появява в писмен вид около 650 г. по време на халифа Осман. В превод от арабски „коран" означава „четиво, лекция". Състои се от 114 сури (глави), подредени от дълги към кратки. Сурите са разделени на аяти. Някои сури съдържат аяти със скрит смисъл, наречени Хуруфу Мукатта.

Аятите обикновено се намират в началото на сурите. Още от най-дълбока древност свещената книга е била наизустявана, а хората, които са правели това са се наричали хафъзи (хуфаз). В Корана са поместени словата на Аллах.

В исляма, за разлика от християнството, няма свещеници, които да тълкуват Корана на вярващите. Всеки мюсюлманин трябва самостоятелно и директно да се запознае със съдържанието на свещения текст. Все пак съществува вековна традиция на тълкуване на Корана и на Сунната, като някои от коментарите към тях са също много ценни.

Коранът е превеждан на много езици. На български език най-популярен и реномиран е преводът на професор Цветан Теофанов. Преводът на Корана от арабски на други езици винаги е бил труден въпрос в ислямската теология.

Тъй като мюсюлманите почитат Корана като чудотворен и неповторим, те твърдят, че текстът не бива да се изолира от своя език и писмена форма, поне не без да се запази оригиналният текст на арабски ведно с него.

Първият опит за превеждане на Корана на български език е осъществен през 20-те години на миналия век и отпечатан от издателство „Нов живот" като част от програмата на правителството за „пробуждане" на помаците и приобщаването им към българското общество. През 1991 година сектата на ахмадиите издава свой превод на Корана на български в разказвателна форма, а през 1993 година Недим Генджев издава първия превод от арабски оригинал на български език.

Следващият превод на Корана на български език в академичен стил е направен от професор Цветан Теофанов през 1997 година. Следват няколко издания от тогава насам. Това е единственият български превод на Свещения Коран, признат от Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България.

Кой е проф. Цветан Теофанов?

Проф. Цветан Теофанов

Цветан Теофанов, арабист-литературовед и ислямовед, професор в Софийския университет, преводач и поет, е роден в София. Завършва арабска филология в Багдадския университет, Ирак и има специализация в Каирския университет, Египет. Чете лекции по арабска литература, коранистика и хадисознание (наука за преданията на Пророка Мухаммад), както и по феноменология на пророчеството.

Доктор на филологическите науки. Бил е декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски", както и заместник-декан, директор на Центъра за източни езици и култури и ръководител на Катедрата по арабистика и семитология.

Работил е като гост-професор в Оксфордския център за изследване на исляма. През 2019 г. в негова чест е учредена Фондация „Проф. Цветан Теофанов". Тя е инициатор и издател на сайта АРАБИАДА: Всичко за арабите и Арабския свят.

