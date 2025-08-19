ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен шампион си тръгва от австрийски тим

„Мис България 2009" разкри пола на бебе №3 (Видео)

3368
Снимка:antonia_petrova_batinkova, инстаграм

„Мис България 2009" Антония Петрова-Батинкова сподели голямата новина, че третото й  дете ще бъде момиче. 

"Две момчешки сърца вече изпълват дома ни с любов, смях и приключения. Четири малки ръчички държат силно нашите длани, а ние винаги сме си мислили, че щастието ни е пълно. Но животът отново ни изненада с най-красивия подарък... След две момчета, този път очакваме момиче! Малката ни принцеса вече е обичана, чакана и мечтана. Тя ще внесе нова светлина в дома ни, ще расте сред смеха на двама братя и любовта на нашето семейство!", написа Антония към видео, в което е в компанията на тримата си любими мъже на брега на морето.

Двамата с Ивайло Батинков вече са родители на две момчета - Ивайло-младши и Благовест.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка:antonia_petrova_batinkova, инстаграм

