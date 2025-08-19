Радина Кърджилова с деца на море (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С децата си на море отиде Радина Кърджилова. Актрисата, която е грижовна майка, заведе наследниците си на плажа. Тя сподели снимки от почивката в личния си инстаграм профил.

Двете момчета са от връзката на актрисата с колегата й Деян Донков.