ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Предадохме на Украйна телата на още 1000 во...

Времето София 26° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21136350 www.24chasa.bg

Радина Кърджилова с деца на море (Снимки)

1824

С децата си на море отиде Радина Кърджилова. Актрисата, която е грижовна майка, заведе наследниците си на плажа. Тя сподели снимки от почивката в личния си инстаграм профил.

Двете момчета са от връзката на актрисата с колегата й Деян Донков.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини