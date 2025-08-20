ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" с тегаво 1:0 над "Осасуна" за старт в Приме...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21137893 www.24chasa.bg

Концертът на Лили Иванова в Пловдив на живо в цял свят

688

Концертът на Лили Иванова в Античния театър в Пловдив ще звучи на живо по цял свят. Събитието ще бъде на 13 септември и нейните почитатели ще могат да се насладят на изпълненията ѝ в реално време, независимо къде се намират. Началото на концерта е в 20,00 часа и точно тогава ще започне неговото излъчване в стрийминг платформа. Достъпът до онлайн излъчването ще става след предварително закупен билет, който струва 25 лева.

Събитието ще бъде налично 48 часа след края му, за да може да се гледа от всяка точка на света, което ще позволи да го видят и хора, които са на места с голяма часова разлика. Видеото ще може да се спира на пауза и да се връща, така че най-запалените ѝ фенове ще могат по няколко пъти да гледат изпълненията на любимите песни.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини