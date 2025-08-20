Концертът на Лили Иванова в Пловдив на живо в цял свят

Концертът на Лили Иванова в Античния театър в Пловдив ще звучи на живо по цял свят. Събитието ще бъде на 13 септември и нейните почитатели ще могат да се насладят на изпълненията ѝ в реално време, независимо къде се намират. Началото на концерта е в 20,00 часа и точно тогава ще започне неговото излъчване в стрийминг платформа. Достъпът до онлайн излъчването ще става след предварително закупен билет, който струва 25 лева.

Събитието ще бъде налично 48 часа след края му, за да може да се гледа от всяка точка на света, което ще позволи да го видят и хора, които са на места с голяма часова разлика. Видеото ще може да се спира на пауза и да се връща, така че най-запалените ѝ фенове ще могат по няколко пъти да гледат изпълненията на любимите песни.

