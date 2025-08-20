Празнува ген. Венцислав Мутафчийски - командирът, който направи ВМА еталон в медицината и водещ фактор на националната сигурност

Венцислав Мутафчийски е генерал-майор, професор, дмн, FACS, началник на ВМА и главен лекар на Въоръжените сили на България, член на лигата “Лекарите, на които вярваме” на “24 часа” и е планирал до минута дори личния си празник, в който ще събере най-близките. Под неговото командване ВМА се утвърждава като водеща болница в страната и се изстрелва на предна линия на медицинските иновации.

Генералът е известен с безкомпромисната си дисциплина и твърда ръка, но и с отворено за добротворство сърце. Бог да му помага да продължава да мотивира екипа за пробиви в лечението и да амбицира по пътя към върха за нови поколения военни лекари.

Честит празник, генерале!

Успех в командването

на здравето на нацията!