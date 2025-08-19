Слънцето между устните на влюбените Рачков и Виктория

Димитър Рачков и Виктория Кузманова почти са допрели устните си, между които проблясва слънцето. Този романтичен кадър показа в профила си в инстаграм приятелката на популярния актьор. Красивата снимка е по залез на брега на морето, а двамата влюбени се виждат само като силуети.

Любовта между Рачков и Виктория пламва в началото на тази година. Но се познават от 13 години. От 2012 до 2015 г. работят заедно в “Господари на ефира”, където той е водещ, а тя е адреналинка. До съдбовната им среща, когато се влюбват един в друг, Рачков има връзка с Мария Игнатова, а след това с Анита Димитрова. Виктория пък 11 години е с Явор Зайн, с когото имат дъщеричка Карина. След криза в отношенията им двамата участват в риалити формата “Един за друг”. Месец след финала на шоуто се женят, но брачният им живот не продължава дълго. На 13 ноември миналата година Виктория пуска в социалните мрежи пост, с който съобщава за краха на семейната им идилия.