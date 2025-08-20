Любо се сравни с Роби Уилямс след средните пръсти от сцената (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Любо Киров коментира в социалните мрежи публичните реакции относно неговото размахване на средни пръсти по време на концерт, на който присъстваха много деца.

"Да, на моите концерти, "моите хора" знаят, че понякога съм малкo no "Rock & Roll" в uзkаза си, но се uнmepecyвam om ucmuниme, кouтo казвам! Начинът, по който говоря на концертите е "мой начин", защото съм като домакин в собствената си къща. В медийното пространство съм спазвал винаги етикет и благоприличие!", заяви певецът.

"Както Роби Уйлямс може да започва концертите си със: "Здравейте, днес вашите з.....и са мои .." и да няма възмутени, така и на моите концерти смеха, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото без "изрезки" направени в "къщата ми".

И още нещо: Много моралисти с камъни в ръце...винаги е имало, не се притеснявам!

Пазете се повече от учтиви u възпитани лъжци!

Едва сега започва всичко и е за добро!", заключи изпълнителят.

