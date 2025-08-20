ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Професионална състезателка по Го в Япония се пенсионира на 98 г., не може да играе 6 часа без почивка

Професионална състезателка по Го в Япония се пенсионира на 98 г. СНИМКА: pixabay

Казуко Сугиучи, японска професионална състезателка по Го, обяви, че се пенсионира на 98-годишна възраст, като обясни, че вече не може да играе шест часа без почивка, предаде БТА по информация на АФП.

Го е стратегическа настолна игра, която се радва на голяма популярност в Япония, Южна Корея и Китай.

Казуко Сугиучи става професионалист през 1948 г. и печели първата си титла 11 години по-късно.

"Винаги съм работила усърдно с убеждението, че Го е изкуство и търсене, което продължава през целия живот, но реших, че вече не е възможно да играя шест часа без почивка", обясни тя пред обществената телевизия NHK.

През април 2024 г. Казуко Сугиучи стана най-възрастната професионалистка в Япония в настолната игра, подобрявайки рекорда, държан допреди това от покойния й съпруг.

"Искам да изразя най-дълбоката си благодарност към всички, които проявиха доброта към мен през 80-годишната ми кариера", добави тя.

