1095 седалки, 20 рекламни табла и 5 кино екрана от някогашното кино „Арена Запад“ намериха своя нов дом и промениха облика на културни институции в 7 населени места в страната с помощта на ФАНТАСТИКО ГРУП. Компанията планира изграждането на модерен търговски център на бул. „Тодор Александров“, но преди старта на преустройството предостави оборудването на местни културни средища.

С. Мусачево: Да участваш в строежа на читалището

В село Мусачево край Елин Пелин учителите буквално са оставили част от себе си в читалището. „Хвърляхме тухлите, тук заедно построихме читалището“, спомня си Милка Петрова, учител по музика в селото. Днес, 50 години по-късно, благодарение на предоставените седалки от ФАНТАСТИКО ГРУП визията на салона е изцяло променена. „Сега е разкошно. Променен е целият облик. Трябва да има едно хубаво мероприятие, за да дойдат повече хора да видят какво е станало със салона!“, казва още Милка Петрова.

Гр. Елин Пелин: От остарели столове до комфорт и нова визия

В читалището в гр. Елин Пелин ремонт не е правен от 1985 г. Столовете никога не са подменяни, разказва Димитринка Кемилска, счетоводител в читалището. До днес. „Промяната веднага се забеляза – както от публиката, така и от артистите. Дори раздавачката на пощата в града дойде, седна на една седалка и каза: „Това вече е друго нещо!“. Читалището стана по-широко, по-красиво, по-удобно за сядане, по-комфортно“, споделя още Димитринка, която работи в читалището от 1998 година.

Освен с. Мусачево и гр. Елин Пелин, столове и оборудване от някогашното кино получиха и културни институции в още 5 населени места: гр. Кюстендил, гр. Берковица, с. Григорево, с. Габра и с. Боровци.

На мястото на сградата се планира да бъде изграден нов модерен супермаркет „Фантастико“. В новия търговски обект на бул. "Тодор Александров" в София ще има още зала за спорт, заведение за хранене, застрахователен брокер, аптека и др.

Преди това да се случи обаче, екипът на компанията реши да дари всичко, което би могло да се използва от културни институции в страната.

„Когато влязох за първи път тук и видях състоянието на киното, ми стана доста тъжно от това, което виждам. Но в първите хора, които дойдоха да вземат седалки, всъщност видях радост. Вътре си намериха доста неща - телефони, монитори за компютри и още много неща, които ще използват за сценични декори“, разказва Огнян Кузманов - мениджър „Поддръжка“ във ФАНТАСТИКО ГРУП.

А за хората в тези населени места, това не е просто дарение, а много повече. „Аз в училището съм била 37 години, а в читалището съм била 60 години. Това е читалището за мен. Това е паметта на един народ. Това е будилникът. Специално за мен - това е бил целият ми живот“, споделя Милка Петрова с усмивка.

Тази инициативата е само част от дългосрочния ангажимент на българската търговска верига за подкрепа на местните общности.