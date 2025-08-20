Ник Кейв след близо три часа шоу в Античния театър: Изключително щастлив съм да съм на това невероятно място

Тази вечер е втората дата за концерта му с басиста Колин Грийнууд в Пловдив

Още преди началото на дългоочаквания концерт на Ник Кейв с басиста от Radiohead Колин Грийнууд, публиката в Античния театър вече беше на крака. Феновете посрещнаха с бурни аплодисменти изпълнителите, докато излизаха на сцената, а жена от публиката подари роза на Кейв, която стоя на пианото му през цялото време. Близо три часа двамата изнесоха уникално шоу, на което публиката и плака, и се смя, и пя.

С Колин бяхме на турне в Америка с The Bad Seeds, имахме уникални участия, с много хора. Двамата решихме да продължим турнето, но да намалим групата само до мен и него. Другите членове на бандата не са много щастливи от този факт, но това, което избрахме, е да правим концерти на места, които искаме да посетим. Да обикаляме улиците на градовете, да ядем и да имаме концерт вечерта - звучи като работна почивка. Изключително щастливи сме да сме на това невероятно място.

Това каза австралийската звезда малко след началото на първия си концерт у нас. Двамата с Грийнууд включиха България в европейската им обиколка, като билетите за първото им шоу в Пловдив свършиха за 20 минути. Затова беше обявена и втора дата - днес, 20 август, за която отново билетите свършиха за отрицателно време.

В сетлиста бяха включени добре познати песни от репертоара на Ник Кейв и групата му The Bad Seeds, но представени в оригиналната им форма - "необработени и сурови, разкриващи тяхната същностна природа", както той ги описва.

Концерта започнаха с песента Girl In Amber от албума на The Bad Seeds - Skeleton Tree. След само още три парчета прозвуча и O'Children. За тази песен, която е една от най-известните на групата, Ник Кейв разказа, че се е родила, докато гледал синовете си как си играят. Тогава се замислил какви са последствията върху децата от решенията и действията на родителите им.

Почти за всяка песен Кейв разказваше по някоя история. Не пропусна обаче и да включи публиката по време на няколко от изпълненията. Песента Balcony Man посвети на всички хора, седнали по седалките в Античния театър. Всеки път, когато той стигаше до припева, публиката ставаше и пееше в един глас с него. Феновете от оркестрината, седнали точно пред сцената, пък поздрави с парчето Mercy Seat.

Публиката се превърна в своеобразен хор по време на изпълнението на The Ship Song, както и Papa Won't Leave You, Henry - песен, с която Ник Кейв приспивал сина си. Преди да излязат на бис, от сцената на Античния театър прозвуча и Push The Sky Away, а публиката отново се включи в изпълнението й.

Още 5 песни Ник Кейв и Колин Грийнууд подаряват на верните си фенове в Античния театър, преди да стигнат и до емблематичната Into My Arms, с която завършиха концерта си. Няколко пъти австралийската звезда благодари на публиката от сцената.