Фарук Пехливанлъ – турският колекционер, който цени произведения на Рашидов, Каменов и Лечев

Израстването на всеки художник и скулптор рано или късно минава през изложбите и оценката на колекционерите. Когато големият талант върви ръка за ръка с удовлетворението от признанието, на хората на духа им остава само да увличат след себе си. В Турция пътят на вдъхновителите минава и през колекцията на Фарук Пехливанлъ. Интервюто му за БТА ни връща 37 години назад, когато заедно със своята съпруга – художничката Айнур Пехливанлъ, основават първата си галерия „Хармония“ („Armoni”) в Анкара. С представянето на творците в нея, започват да създават колекция от произведения на изкуството. Оттогава до днес важно място сред близо 700-те картини и скулптури заемат произведенията на български художници като Вежди Рашидов, Захари Каменов и Георги Лечев.

„Създадохме първата ни галерия „Хармония“ през 1988 г. заедно с още една наша много близка приятелка – Зерин Чолак. Вече 37 години галерията е част от културната сцена на Турция, а това никак не е лесно! Преди 11 години открихме и втората си галерия – „Платформа А“ (Platform A) , която ръководи дъщеря ми Елиф“, разказа Фарук Пехливанлъ.

Творбите на доайена на турското изобразително изкуство Каяхан Кескинок, които днес заемат свето достойно място в Анкарския музей на изобразителното изкуство и скулптурата, както и в Меджлиса на Турция, са сред първите произведения в колекцията на Фарук и Айнур Пехливанлъ. Другият значим художник е Нури Абач с неговите фантастични образи. С времето семейството започва да откупува произведения от всяка една изложба в тяхната галерия. Наред с това пренася нейния дух и смисъл в други културни столици.

„През 90-те направихме това, което никой не можеше да направи – предимно по икономически причини. Имам предвид всички изложби, които организирахме без държавна подкрепа, започвайки от Лондон. Единственото, което правихме на изложбите ни в чужбина, е да поканим посланика на Турция в страната да присъства. Не искахме нищо повече! Направихме три изложби в Лондон, Вашингтон, Ню Йорк, Париж, Дамаск, Бейрут, Нидерландия. Винаги участвахме в по-големи салони на изкуствата в Турция. Не бяхме галеристи, които работят само в своята собствена галерия. Опитвахме се да представим творците, с които работим навсякъде по света“, обясни Фарук Пехливанлъ.

Той и дъщеря му Елиф са в основата на последната изложба на Вежди Рашидов в Бодрум – „Синьо“. Големият интерес към акварелите, които бяха разпродадени още с откриването на изложбата, е един от примерите за начина, по който галерията работи за творците, които представя.

„Когато посетих Вежди преди няколко месеца в София, видях част от тази серия „Синьо“ в неговото ателие. Възкликнах: колко са хубави! Така организирахме изложбата в Бодрум, която беше много успешна. Ако се върна назад във времето, може би една от първите скулптури в моята колекция е на Вежди. В началото на 90-те беше дошъл заедно със Захари Каменов в нашата галерия, придружен от друг мой приятел – дипломат. Тогава моята съпруга ми се обади, за да ми разкаже, че са дошли двама български художници, с които тя е завързала много бързо контакт и предложи да ги поканим на вечеря. Така започна нашето дългогодишно приятелство. Към произведенията на Вежди Рашидов и Захари Каменов трябва да добавя и тези на покойния Георги Лечев, чиито картини също са част от моята колекция“, каза колекционерът.

Приятелствата са една от основните причини Фарук Пехливанлъ да посещава често България и да харесва страната ни. Често препоръчва и на други турци, които не са идвали у нас, да го направят.

„Когато посещавах България, не пропусках възможността да се запозная с българските творци. Бих казал, че изкуството в България е на много високо ниво. Освен това съпругата ми Айнур организира 4 свои изложби в страната – в София и във Варна. Изкуството ѝ се радваше на голям успех, което ме накара да се почувствам горд. По всички тези причини, когато дойда в Българи, се чувствам като у дома си“, разказа Фарук Пехливанлъ.

Двете галери, които днес продължават да развива с дъщеря си, имат две различни концепции – „Хармония“ представя утвърдени творци, а „Платформа А“ – млади таланти. Някои от произведенията виждаме и в кабинета на Фарук Пехливанлъ. Казва, че почти винаги през разговора за изкуството, който започва щом гостите му ги видят, опознава по-добре и своите бизнес партньори. Картини и скулптури, красят домовете на сина му и дъщеря му, защото за тяхното семейство изкуството е начин на живот.