Село иска да убие момиче, защото е различна: филмът "Стадото" тръгва за "Оскар"

Номиниран след премиера в Лондон и две награди в Индия

Има ли шанс български филм най-накрая да спечели най-престижната награда за кино “Оскар”? Историята на Али и Тарика - баща и дъщеря, които живеят самотно, отделени от суеверните си съселяни, ще се бори в категорията “Международен пълнометражен филм” за наградите на Американската филмова академия.

Филмът носи на български заглавието “Стадото”, а на международния екран се изписва Tarika. Режисьор е Милко Лазаров, като това е третият му пълнометражен филм. В главната роля на бащата Али влиза Захари Бахаров, а изненадата за зрителите е Весела Вълчева, която е в образа на Тарика. Младата актриса няма опит в киното, като

това е първият

филм, в който

участва

Тя изиграва момиче с особени способности, което развива т.нар. заболяване “крила на пеперуда”, което е наследила от майка си. Но това, че е различна от останалите, кара съселяните ѝ да се страхуват от нея и да я виждат като заплаха. Болестта ѝ буди суеверия в селото, а бащата Али подкрепя дъщеря си и е готов да направи всичко, за да я защити. В малкото селце, където живeят хора от различни етноси, мистериозно започват да измират домашните животни. Без да имат обяснение защо се случва, хората си го тълкуват със суеверия. Така бързо обвиняват Тарика за всичко лошо, което им се случва. Затова решават да я убият. От поведението на селяните идва и заглавието на филма.

“От години се интересувам от отношението на обществото към различния човек. Вълнува ме как се пораждат усещането за страх от непознатото, ксенофобията и неприемането на невидимото. Обяснявам си тези тревоги на модерния човек с неговото безразличие към Бог. Човекът обаче е божествено създание”, разказва в интервю режисьорът Милко Лазаров.

Лентата за първи път беше представена в Лондон миналата година. Тя беше в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI. Кадър от филма

В края на миналата година “Стадото” беше обявен и за най-добър филм в международната конкурсна секция на 30-ия Международен филмов фестивал в Колката (бивша Калкута) в Индия. Тогава спечели и наградата на FIPRESCI, която се присъжда от Международната федерация на филмовите критици на филми, участващи в различни международни филмови фестивали. Наградата се дава на

филми, които са оценени като

изключителни от журито

Лентата откри и фестивала “Киномания” в зала 1 на НДК през ноември миналата година.

А преди месец филмът спечели и голямата награда на четвъртото издание на кинофестивала “Свети Влас филм фест”.

“Благодаря на организаторите и на журито за желанието и усилията. Искам да ви пожелая нещо просто, но важно – да възприемаме киното като изкуство. Вярвам, че ще бъде така. Надявам се фестивалът да надгражда и да се срещаме все по-често тук - в Свети Влас”, каза режисьорът на церемонията тогава.

Шанс за “Оскар” на филма даде петчленна комисията, начело на която стои Мира Сталева - изпълнителният директор на “София филм фест”. В комисията влизат режисьорът Стефан Командарев, продуцентката и директор на фестивала “Cинелибри” Жаклин Вагенщайн, Мартичка Божилова, която също е продуцент, както и създател и организатор на Sofia DocuMENTAL, и кинокритикът Савина Петкова. В главната роля на бащата Али влиза Захари Бахаров

Те избраха “Стадото” пред стабилна конкуренция.

Другите предложени филми са “Гунди - легенда

за любовта”, “Без крила”,

“Не затваряй очи”,

Сватба” и “Безсрамните”, който е останал на второ място в класацията на журито.

В “Стадото” участват още Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други.

Освен актьорския състав основна роля във филма има и природата. Това може да се каже, че е запазена марка на режисьора, като и в другите си два филма - “Ага” и “Отчуждение”, разглежда природата като отделен персонаж. Затова и в “Стадото” са снимани вълк, бухал, овце, кози, птици, а над 250 пеперуди взимат участие в една от най-запомнящите се сцени.

Зад красивите кадри стои операторът Калоян Божилов. Сценаристи са Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров. Сценограф е Ивайло Петров, а костюмите са дело на Кирил Наумов. Автор на музиката е Пенка Кунева, която е успешен композитор на филмова музика в Холивуд. Има и награда “Грами” в категория “Класическа колекция” за изключителни постижения в музикалната индустрия. Кадър от филма "Стадото"

Сега следва продуцентът заедно с Националния филмов център да изпратят официална кандидатура до Американската филмова академия в Лос Анджелис. Академията ще провери дали са спазени всички технически и формални изисквания. Ако са, българският филм ще влезе в дългия списък на кандидатите от цял свят. След селекциите и гласуванията се определя кратък списък и накрая официалните номинации за “Оскар”.