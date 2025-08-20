Секси милиардер с незаконна дъщеря се връща към любов от миналото

Романтичната история е първата книга -

"Дива любов" от нова поредица на Елси Силвър

Романтичната история между секси милиардер с незаконна дъщеря и жената, в която е бил влюбен в миналото, разказва “Дива любов”. Това е първата книга от новата поредица “Роуз Хил” на Елси Силвър и ще излезе на 26 август.

Авторката е канадска писателка, станала популярна със своите любовни романи. Живее близо до Ванкувър със съпруга си, петгодишния им син и трите им кучета. В свободното си време обича да готви, дегустира екзотични храни, пътува и прекарва време със семейството си сред природата.

Елси Силвър е бестселъров автор на “Съндей Таймс”. След огромния успех на поредицата “Честнът Спрингс” тя пуска нова гореща серия - “Роуз Хил”. След “Дива любов” екипът на “Хермес” вече работи по втората книга - “Диви очи”, която се очаква на пазара в началото на 2026 г. А всички книги от серията ще бъдат с красиви цветни порезки.

“Дива любов” разказва за Форд Грант, който е секси милиардер, но единственото, което иска, е да избяга от светлината на прожекторите. Намира усамотение в живописното планинско градче Роуз Хил, за което пази топли спомени. Там отваря малко звукозаписно студио с намерението да продуцира музиканти, които самият той харесва. Спокойствието обаче е нарушено, когато на прага му се появява дванайсетгодишната Кора и заявява, че той е биологичният ѝ баща. Форд прекарва дните си в опити да балансира между работата, общуването с вечно нацупена тийнейджърка и неимоверното усилие да държи ръцете си далеч от Роузи Белмонт. Тя е сестрата на най-добрия му приятел, завърнала се в Роуз Хил след горчивия си опит в големия град. Момичето, което някога е обичал и все още не може да забрави.

Форд предлага на Роузи работа в студиото, обещавайки си да стои далеч от нея заради най-добрия си приятел. Но спазването на обещанието се оказва по-трудно от очакваното и невинните им закачки скоро прерастват в неконтролируема страст. А когато Роузи се сближава и с Кора, Форд осъзнава, че момичето от миналото му ще се превърне в жената на живота му. Остава само да убеди и самата нея в това.