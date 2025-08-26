Камен Воденичаров и китара на Кевин Костнър в концерт на Есенния салон на изкуствата в Пловдив

Темата на националните изложби в него ще е "Частица от река"

Изложби и концерт, който събира великолепни актьори и талантливи музиканти на едно място - това е само част от тазгодишната програма на Есенния салон на изкуствата в Пловдив.

Както всяка година досега, той се открива на 1 септември в Античния театър. Старта му ще даде спектакълът “Музикария” - проект на виртуозния акордеонист Калоян Куманов. В него ще се включат актьорите Камен Воденичаров, Гергана Стоянова, Симеон Владов и музикантите Мирослав Иванов – китара, Стоян Янкулов – Стунджи – барабани, Юлиан Янев – пиано, певицата Елена Сиракова, тенорът Момчил Караиванов. Публиката ще чуе класика, рокопера, фолклор, фънк, поп музика, прогресив рок. На сцената ще звучи и китара на холивудската звезда Кевин Костнър. Актьорът няма да присъства, но музикалният му инструментът бе купен на благотворителен търг от бизнесдамата Елена Кристиано по време на тазгодишния кинофестивал в Кан.

Същия ден започват и националните есенни изложби, чиято тема тази година е “Частица от река”. Свои творби в нея ще покажат Антони Райжеков, Борислава Бербенко, Боряна Росса, Велизар Димчев, Калин Серапионов, Калина Димитрова, Миряна Тодорова, Надежда Олег Ляхова, Невена Екимова, Ния Ценкова, Правдолюб Иванов, Сияна Шишкова, Стела Василева и Стоян Дечев. Експозициите ще бъдат показани на няколко места - в Балабановата къща, в къщата “Хиндлиян” и в постоянната експозиция “Мексиканско изкуство” към Градската художествена галерия. Откриването ще е на площад “Атанас Кръстев” (Лапидариума) в Стария град.

Есенният салон на изкуствата е най-големият културен формат под тепетата, който обединява фестивали и събития от всички жанрове – музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, артинсталации и други. Тази година ще е 21-ото му издание.

