Открийте 15 растения, изсушете ги и си направете хербарий

1012

Тази книга ще ви отведе на незабравима разходка сред природата. “Моят хербарий” (изд. “Фют”) е полезен справочник за света на растенията и изкушава децата да опознаят тайните на билките, тревите, горските плодове и цветята. Той описва 15 растения, които живеят навсякъде около нас – в градините, по ливадите и полята, в крайградските горички. Намерете описаните растения, изсушете ги между вестници и ги приберете в джобчетата на книгата. Така ще си направите чудесен хербарий и ще научите много интересни неща за растенията и полезните им свойства.

Поместени са и рецепти! Те ще ви покажат как да приготвите различни билкови чайове, освежителни напитки и вкусни десерти.

