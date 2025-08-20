Нови два тома с приказки на Николай Райнов

Вторите два тома с приказки на Николай Райнов на издателство “Миранда” излизат в началото на септември. “Морската царица” и “Вълшебният дворец” включват избрани приказки от поредицата “Приказки от цял свят”, публикувани от 1931 до 1934 г. Последните две части от колекцията отново са с вълшебните илюстрации на Любен Зидаров.

Книгите с приказки на Николай Райнов ще ви върнат назад в детството в магични светове, пълни с невероятни приключения.


